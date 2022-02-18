Goleiro da Portuguesa Thomazella comemora invencibilidade do clube no Paulistão A2

A Portuguesa segue fazendo uma campanha irretocável na Série A2 do Campeonato Paulista. A Lusa venceu na última quarta-feira (16), a equipe do Juventus, por 1 a 0 e manteve a sua série invicta na competição estadual. A Portuguesa lidera o campeonato com 19 pontos ganhos. O goleiro Thomazella, um dos destaques da Portuguesa, falou sobre a invencibilidade do time.- Temos uma equipe muito experiente. O nosso grupo está muito fechado em busca desse acesso, isso tem sido mostrado dentro dos jogos. O nosso treinador é bastante capacitado e é peça fundamental nessa campanha. Essa sequência invicta nos traz uma confiança muito grande, mas sabemos que não podemos relaxar, temos que manter o mesmo nível de atuação nas partidas para seguir pontuando - disse o goleiro da Lusa.