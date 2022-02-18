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Goleiro da Portuguesa Thomazella comemora invencibilidade do clube no Paulistão A2

Arqueiro da Lusa exaltou a fase da equipe paulista no estadual...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 18:50
A Portuguesa segue fazendo uma campanha irretocável na Série A2 do Campeonato Paulista. A Lusa venceu na última quarta-feira (16), a equipe do Juventus, por 1 a 0 e manteve a sua série invicta na competição estadual. A Portuguesa lidera o campeonato com 19 pontos ganhos. O goleiro Thomazella, um dos destaques da Portuguesa, falou sobre a invencibilidade do time.- Temos uma equipe muito experiente. O nosso grupo está muito fechado em busca desse acesso, isso tem sido mostrado dentro dos jogos. O nosso treinador é bastante capacitado e é peça fundamental nessa campanha. Essa sequência invicta nos traz uma confiança muito grande, mas sabemos que não podemos relaxar, temos que manter o mesmo nível de atuação nas partidas para seguir pontuando - disse o goleiro da Lusa.
Muito da boa campanha da Portuguesa vem da sua defesa. Em sete jogos, a Lusa foi vazada em apenas uma partida, contra o São Caetano, quando venceu por 2 a 1. Líder da defesa, Thomazella destaca a ajuda de todos do elenco.- Graças a Deus temos feito uma competição muito segura. A gente vem enfrentando fortes adversários, mas estamos nos saindo muito bem. Esse trabalho não é apenas do goleiro, por isso, eu quero destacar todo o nosso time, desde os atacantes. A nossa defesa é muito forte e experiente, isso tem feito muita diferença - concluiu o arqueiro da Portuguesa.
Crédito: Foto:DorivalRosa/Portuguesa

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