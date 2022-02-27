Goleiro da Polônia afirma que não irá jogar repescagem para a Copa do Mundo contra a Rússia

Goleiro da Polônia, Szczesny afirmou que não irá entrar em campo contra a Rússia no jogo pela repescagem da Copa do Mundo do Qatar. Em entrevista à "DAZN" após a vitória da Juventus diante do Empoli, o arqueiro afirmou que outros atletas de sua seleção também irão tomar a mesma medida.- Decidi não jogar e fico feliz que meus companheiros de seleção tenham tomado a mesma medida. Se nos castigarem com o jogo perdida, aceitaremos de cabeça erguida, sabendo que foi a decisão certa. Dito isso, esperamos que a partida não seja realizada e que a Rússia seja eliminada da Copa do Mundo.

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Além disso, o goleiro da Velha Senhora também mandou um recado contundente para a Fifa.

- Os jogadores não estão sozinhos para comemorar se vencermos um jogo, se algo assim acontecer, temos que falar claramente. Veremos se a Fifa terá coragem de castigar a Rússia e a eliminando do Mundial, mas acredito que isso não acontecerá.

Szczesny, que é casado com uma mulher ucraniana, está revoltado com a invasão da Rússia ao país natal de sua esposa por questões geopolíticas. Até o momento, a única medida do ponto esportivo tomado contra a nação de Vladimir Putin foi a retirada da decisão da Champions League deste ano que seria realizada em São Petersburgo.