Goleiro da França, Mandanda testa positivo para Covid-19 e perde estreia da seleção na Liga das Nações

O goleiro Steve Mandanda, da seleção francesa, testou positivo para o novo coronavírus a dois dias da estreia dos Bleus na Liga das Nações. O atleta foi cortado da delegação e não viaja para a Suécia, onde os franceses encaram o seleção sueca.placeholderConforme protocolo da Uefa, todas os jogadores passam por testes PCR antes das partidas. O goleiro do Olympique de Marselha realizou a prova na quarta-feira e conheceu o resultado nesta quinta.