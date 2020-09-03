Goleiro da França, Mandanda testa positivo para Covid-19 e perde estreia da seleção na Liga das Nações

O goleiro Steve Mandanda, da seleção francesa, testou positivo para o novo coronavírus a dois dias da estreia dos Bleus na Liga das Nações. O atleta foi cortado da delegação e não viaja para a Suécia, onde os franceses encaram o seleção sueca.placeholderConforme protocolo da Uefa, todas os jogadores passam por testes PCR antes das partidas. O goleiro do Olympique de Marselha realizou a prova na quarta-feira e conheceu o resultado nesta quinta.
Até o momento, a federação francesa não anunciou se convocará outro nome para o lugar de Mandanda. Além do arqueiro, o técnico Didier Deschamps não pôde convocar o meia Paul Pogba, do Manchester United, e precisou cortar da lista o meio-campista Houssem Aouar, do Lyon, ambos por Covid-19.