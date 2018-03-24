Goleiro brilha e Rio Branco segura o Aracruz na estreia da Série B

A torcida do Aracruz marcou presença no Estádio do Bambu na volta do Dragão ao futebol profissional, mas o resultado não foi o mais esperado. O time da casa esbarrou na ótima atuação do goleiro Felício, do Rio Branco, e ficou mesmo no 1 a 1, na estreia das equipes, neste sábado (24) na Série B do Capixabão.

Aracruz e Rio Branco fizera um jogo muito movimentado no Bambu e o placar ficou no 1 a 1 Crédito: Thalisson Bandeira/Rio Branco AC

Apesar do ímpeto inicial do Aracruz, quem logo abriu o marcador foi o Capa-Preta. Aos 13 minutos, Dedé cruzou para a área e a bola tocou na mão do zagueiro Kanu. Pênalti assinalado pela arbitragem. Andinho se encarregou da cobrança e não desperdiçou.

Depois do gol o que se viu uma pressão intensa do Dragão, porém Felício, em tarde inspirada evitou o empate com pelo menos três belas defesas ainda no primeiro tempo. O time da casa reclamou de dois pênaltis na etapa, mas o juiz Fábio Faustino nada marcou.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o bombardeio aracruzense seguiu intenso. Para variar, Felício seguia inspirado. O goleiro do Brancão só não conseguiu evitar o belo gol de falta cobrada por Gugu, aos 30 minutos do segundo tempo.

O empate fez o Aracruz pressionar ainda mais e inflamou a torcida. Temendo a virada, o Rio Branco se fechou e contava com os milagres de Felício debaixo das traves. No último lance do jogo o goleiro, mais uma vez evitou a virada, ao cortar o cruzamento de Gugu.

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