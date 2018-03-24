Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol capixaba

Goleiro brilha e Rio Branco segura o Aracruz na estreia da Série B

Em tarde inspirada de Felício, Capa-Preta fica no 1 a 1, no Estádio do Bambu

Publicado em 24 de Março de 2018 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2018 às 20:25
A torcida do Aracruz marcou presença no Estádio do Bambu na volta do Dragão ao futebol profissional, mas o resultado não foi o mais esperado. O time da casa esbarrou na ótima atuação do goleiro Felício, do Rio Branco, e ficou mesmo no 1 a 1, na estreia das equipes, neste sábado (24) na Série B do Capixabão.
Aracruz e Rio Branco fizera um jogo muito movimentado no Bambu e o placar ficou no 1 a 1 Crédito: Thalisson Bandeira/Rio Branco AC
Apesar do ímpeto inicial do Aracruz, quem logo abriu o marcador foi o Capa-Preta. Aos 13 minutos, Dedé cruzou para a área e a bola tocou na mão do zagueiro Kanu. Pênalti assinalado pela arbitragem. Andinho se encarregou da cobrança e não desperdiçou. 
Depois do gol o que se viu uma pressão intensa do Dragão, porém Felício, em tarde inspirada evitou o empate com pelo menos três belas defesas ainda no primeiro tempo. O time da casa reclamou de dois pênaltis na etapa, mas o juiz Fábio Faustino nada marcou.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o bombardeio aracruzense seguiu intenso. Para variar, Felício seguia inspirado. O goleiro do Brancão só não conseguiu evitar o belo gol de falta cobrada por Gugu, aos 30 minutos do segundo tempo. 
O empate fez o Aracruz pressionar ainda mais e inflamou a torcida. Temendo a virada, o Rio Branco se fechou e contava com os milagres de Felício debaixo das traves. No último lance do jogo o goleiro, mais uma vez evitou a virada, ao cortar o cruzamento de Gugu.
Outros jogos
No outro jogo do dia, o Castelo, fora de casa, passou pelo Sport-ES por 2 a 0 e lidera a Segundinha. Neste domingo, Vilavelhense e Castelo fecham a primeira rodada. Na segunda rodada, já na próxima quarta-feira, o Aracruz visita o Castelo, enquanto que o Capa-Preta recebe, no Kleber Andrade, o Vilavelhense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados