Goleiro brasileiro se anima ao ser relacionado pela primeira vez pelo Moreirense: 'Superação'

Crédito: Divulgação/Moreirense

A partida entre Tondela e Moreirense, que acontece neste sábado, às 15h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Português terá um sabor especial para Kewin. O goleiro, de 25 anos, será relacionado pela primeira vez desde que chegou na equipe de Moreira de Cónegos no segundo semestre.

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Emprestado pelo Mirassol (o Moreirense tem opção de compra), Kewin precisou lutar contra obstáculos desde a sua chegada a Portugal. Primeiro com a lesão no quinto metatarso do pé esquerdo ainda na pré-temporada, que deixou o atleta fora por três meses. Depois, acabou sendo contaminado no surto de Covid-19 que atingiu a equipe de Moreira de Cónegos.

- Vivo um sentimento de superação. Não é fácil chegar em um novo clube e ter logo de cara duas situações duras, que foi a lesão e o Covid. Mas estou recuperado, feliz e realizado por poder voltar a fazer o que gosto e, enfim, estar relacionado para um jogo no Moreirense - falou Kewin, que analisou ainda o duelo deste sábado.

- É um jogo muito importante. Tivemos alguns tropeços, mas semana passada classificamos na Taça de Portugal e isso deu uma moral e confiança para o grupo. Precisamos vencer pra continue brigando na parte de cima da tabela.