Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Goleiro brasileiro se anima ao ser relacionado pela primeira vez pelo Moreirense: 'Superação'
futebol

Goleiro brasileiro se anima ao ser relacionado pela primeira vez pelo Moreirense: 'Superação'

Kewin, destaque do Mirassol no Paulista, enfrentou uma cirurgia no pé esquerdo e a Covid-19 antes de receber a oportunidade na partida deste sábado, contra o Tondela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 18:35

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 18:35

Crédito: Divulgação/Moreirense
A partida entre Tondela e Moreirense, que acontece neste sábado, às 15h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Português terá um sabor especial para Kewin. O goleiro, de 25 anos, será relacionado pela primeira vez desde que chegou na equipe de Moreira de Cónegos no segundo semestre.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Coquimbo não é o único! Veja outras 20 surpresas em torneios continentais
Emprestado pelo Mirassol (o Moreirense tem opção de compra), Kewin precisou lutar contra obstáculos desde a sua chegada a Portugal. Primeiro com a lesão no quinto metatarso do pé esquerdo ainda na pré-temporada, que deixou o atleta fora por três meses. Depois, acabou sendo contaminado no surto de Covid-19 que atingiu a equipe de Moreira de Cónegos.
- Vivo um sentimento de superação. Não é fácil chegar em um novo clube e ter logo de cara duas situações duras, que foi a lesão e o Covid. Mas estou recuperado, feliz e realizado por poder voltar a fazer o que gosto e, enfim, estar relacionado para um jogo no Moreirense - falou Kewin, que analisou ainda o duelo deste sábado.
- É um jogo muito importante. Tivemos alguns tropeços, mas semana passada classificamos na Taça de Portugal e isso deu uma moral e confiança para o grupo. Precisamos vencer pra continue brigando na parte de cima da tabela.
O Moreirense é o atual 13º colocado na tabela do Campeonato Português com nove pontos. O Tondela é o 16º colocado com oito..

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados