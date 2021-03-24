Goleiro brasileiro relembra campanha histórica do Mirassol no Paulistão e lamenta lesão em seu início no Moreirense

Em 2020, o Mirassol fez sua melhor campanha da história no Campeonato Paulista, chegando até a semifinal, onde foi eliminado para o Corinthians. Nas quartas de final, um dos protagonistas da partida contra o São Paulo foi o goleiro Kewin, atualmente no Moreirense, que fez grandes defesas e ajudou a equipe a vencer por 3 a 2.
Confira como está o andamento das competições por todo o país
Kewin relembrou a campanha do Leão e afirmou que o desempenho da equipe, também levando em conta o seu individual, o credenciou para ser contratado pelo Moreirense. Cobiçado por clubes da Série A e B do Brasileirão, o goleiro destaca que está feliz no clube português e em breve discutirá seu futuro.
- Ano passado fomos muito bem no Paulistão e fui um dos goleiros mais jovens a jogar de titular. Conseguimos fazer uma campanha maravilhosa e isso me credenciou para estar aqui hoje. Tenho recebido algumas sondagens do Brasil, clubes de expressão, mas meu desejo é permanecer no Moreirense para a próxima temporada. Estou emprestado pelo Mirassol, então também temos que sentar e conversar para saber sobre o meu futuro no clube. - comentou.
A semifinal foi seu último jogo pelo Mirassol, porque o goleiro foi emprestado ao Moreirense para a temporada 2020/21. Porém, logo que chegou ao clube português, acabou se lesionando e ainda não teve a oportunidade de estrear pela equipe.
- Infelizmente tive uma lesão no quinto metatarso e tive que passar por uma cirurgia quando cheguei aqui e isso acabou atrapalhando um pouco. Mas me adaptei muito bem, meus companheiros e os funcionários me receberam de forma excepcional, então isso facilitou muito. O clube também auxilia na parte extracampo também, o que nos deixa mais à vontade. - concluiu.