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futebol

Goleiro brasileiro exalta empate com apenas 13 jogadores relacionados

Leo Navacchio foi destaque do Sporting da Covilhã contra o Estoril, líder da LigaPro
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Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 19:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 19:51
Crédito: Divulgação
Assim como aconteceu no futebol brasileiro recentemente, na partida entre Guarani e Cuiabá, o Sporting da Covilhã, em Portugal, teve surto de casos de Covid-19 em seu elenco antes da partida contra o Estoril, líder da LigaPro. O destaque do confronto foi o brasileiro Leo Navacchio, que fez grandes defesas e garantiu o empate em 0 a 0 fora de casa.
A equipe foi a primeira a não sofrer gols do líder da competição em seu estádio. O goleiro ressaltou esse feito e exaltou a atuação de todo o time para conquistarem o empate mesmo com tantos desfalques.
- Sabíamos que iríamos enfrentar a equipe que vem demonstrando o melhor futebol do campeonato e que, por isso, já seria um jogo muito difícil. O que dificultou ainda mais foram os casos de Covid, que geraram um grande desfalque no time. Porém fomos determinados e mostramos a força do nosso grupo, nos unimos e conseguimos disputar o jogo de igual para igual. Fomos a primeira equipe a não sofrer gol na casa do Estoril e foi um grande mérito dos 13 jogadores que estiveram nesse jogo. - comentou.
Atualmente na 12ª colocação da competição, o Sporting da Covilhã não perde há três rodadas. Leo Navacchio acredita que o elenco pode brigar na parte de cima da tabela e afirma que os jogadores estão passando a entender o estilo de jogo do técnico Nuno Capucho.
- Tenho uma expectativa muito grande na nossa equipe, porque estamos evoluindo a cada dia e entendendo a dinâmica do nosso treinador. Estamos focados e daremos nosso máximo na sequência do campeonato, pois queremos melhorar nossa classificação e incomodar as equipes que estão na parte de cima da tabela. - concluiu.

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