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futebol

Goleiro brasileiro do Oliveirense entra na mira de grandes de Portugal

Arthur Augusto, goleiro brasileiro da equipe do Oliveirense, de Portugal, busca melhora na Europa...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 20:48

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 20:48
Crédito: Divulgação / Oliveirense
Apesar da má campanha do Oliveirense na segunda divisão do Campeonato Português, o brasileiro Arthur Augusto vem conquistando seu espaço em terras lusitanas e pode mudar de ares na próxima temporada.
Veja a tabela do PortuguêsAos 21 anos, o goleiro é o titular da equipe e já realizou 17 partidas pelo time. Revelado pelo Desportivo Brasil, Arthur encontrou em Portugal a estrutura necessária para desenvolver um bom futebol.
- Consegui evoluir como profissional aqui em Portugal. Sou novo e ainda tenho muito pra aprender e tenho certeza que aqui em Portugal vou ter tudo que é necessário para chegar em um clube de ponta - afirmou.
Um dos destaques do time português, Arthur atraiu olhares de clubes da primeira divisão e entrou no radar de observação dessas equipes para a próxima temporada.
- Sei que pela pouca idade chama atenção. Estou com 21 anos ainda e tenho possibilidade de crescer. Soube do monitoramento de alguns clubes e isso me motiva para continuar trabalhando e melhorando - explicou.
A expectativa de Arthur é terminar a temporada jogando pelo Oliveirense e depois pensar no futuro.
- Ainda temos alguns jogos, quero terminar essa temporada com pelo menos 21 jogos que é o que temos pela frente e, depois disso, vejo o que vou fazer - afirmou.

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