Goleiro brasileiro do Oliveirense entra na mira de grandes de Portugal

Crédito: Divulgação / Oliveirense

Apesar da má campanha do Oliveirense na segunda divisão do Campeonato Português, o brasileiro Arthur Augusto vem conquistando seu espaço em terras lusitanas e pode mudar de ares na próxima temporada.

Veja a tabela do PortuguêsAos 21 anos, o goleiro é o titular da equipe e já realizou 17 partidas pelo time. Revelado pelo Desportivo Brasil, Arthur encontrou em Portugal a estrutura necessária para desenvolver um bom futebol.

- Consegui evoluir como profissional aqui em Portugal. Sou novo e ainda tenho muito pra aprender e tenho certeza que aqui em Portugal vou ter tudo que é necessário para chegar em um clube de ponta - afirmou.

Um dos destaques do time português, Arthur atraiu olhares de clubes da primeira divisão e entrou no radar de observação dessas equipes para a próxima temporada.

- Sei que pela pouca idade chama atenção. Estou com 21 anos ainda e tenho possibilidade de crescer. Soube do monitoramento de alguns clubes e isso me motiva para continuar trabalhando e melhorando - explicou.

A expectativa de Arthur é terminar a temporada jogando pelo Oliveirense e depois pensar no futuro.