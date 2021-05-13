Goleiro brasileiro comemora sequência no Moreirense e fala em objetivo concluído na temporada

Crédito: Divulgação/Moreirense

Com a temporada europeia chegando ao fim, alguns clubes vão concluindo seus objetivos nas respectivas ligas e começam a testar novos jogadores. Kewin, do Moreirense, recebeu a oportunidade de estrear pela equipe, porém foi após o goleiro titular se lesionar. Após ser contratado no início da temporada, o brasileiro não decepcionou e teve boas atuações.

Veja a tabela do PortuguêsEm sua primeira partida, o Moreirense empatou com o Nacional em 2 a 2, em jogo bem movimentado, onde o goleiro teve trabalho e fez grandes defesas. Kewin revelou a sensação de estrear pelo clube e destacou sua dedicação para aproveitar a oportunidade quando surgisse.

- Fiquei muito feliz em fazer minha primeira partida pelo Moreirense, foi um objetivo concluído. Desde o momento em que cheguei no clube, sabia onde queria chegar, então trabalhei muito para ter esta oportunidade e isso me deu uma confiança. Muitas vezes as oportunidades são assim, aparecem de uma hora para outra. Graças a Deus consegui fazer um jogo seguro e ajudar a equipe a sair com o empate. - disse.

Na última rodada, o brasileiro conquistou sua primeira vitória em campo. Contra o Portimonense, a equipe venceu por 2 a 1 e não tem mais chances de ser rebaixado na Liga NOS. Kewin ressalta a importância do resultado neste momento da competição e quer aproveitar a reta final da temporada para mostrar seu potencial.