Goleiro brasileiro avalia sua primeira temporada como titular em Portugal: 'Muito positiva'

Crédito: Divulgação/Portimonense SAD

O goleiro Samuel Portugal teve uma temporada de destaque atuando na Liga NOS. Revelado pelo Coritiba, o arqueiro de 27 anos foi titular do Portimonense e garantiu alguns pontos importantes no decorrer da competição. Após o término da temporada, Samuel fez uma avaliação.- Considero que a temporada foi muito positiva. Foi uma época de bastante aprendizado. Para mim, foi muito importante poder atuar em uma das principais ligas da Europa, um campeonato que é muito competitivo. Pude contar com a confiança da comissão técnica, jogadores, diretoria, isso foi muito importante - disse.

Samuel foi titular em 30 jogos na temporada, ficando de fora apenas de quatro partidas, três delas por COVID-19 e a última partida da temporada, quando teve uma pequena lesão muscular. O brasileiro conseguiu nove clean sheets durante toda a temporada e ainda defendeu um pênalti. Samuel destacou que teve paciência e esperou a sua chance.