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Goleiro brasileiro avalia sua primeira temporada como titular em Portugal: 'Muito positiva'

Samuel Portugal, revelado pelo Coritiba, avaliou sua temporada de estreia no clube do Portimonense como titular...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 17:18

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 17:18
Crédito: Divulgação/Portimonense SAD
O goleiro Samuel Portugal teve uma temporada de destaque atuando na Liga NOS. Revelado pelo Coritiba, o arqueiro de 27 anos foi titular do Portimonense e garantiu alguns pontos importantes no decorrer da competição. Após o término da temporada, Samuel fez uma avaliação.- Considero que a temporada foi muito positiva. Foi uma época de bastante aprendizado. Para mim, foi muito importante poder atuar em uma das principais ligas da Europa, um campeonato que é muito competitivo. Pude contar com a confiança da comissão técnica, jogadores, diretoria, isso foi muito importante - disse.
Samuel foi titular em 30 jogos na temporada, ficando de fora apenas de quatro partidas, três delas por COVID-19 e a última partida da temporada, quando teve uma pequena lesão muscular. O brasileiro conseguiu nove clean sheets durante toda a temporada e ainda defendeu um pênalti. Samuel destacou que teve paciência e esperou a sua chance.
- Tive que ter um pouco de paciência, porque vim fazer a minha estreia no time principal depois de um ano e meio no clube, sempre respeitando todos os profissionais, mas trabalhando muito forte para que quando a oportunidade surgisse, eu pudesse estar preparado e foi isso que aconteceu, quando a oportunidade apareceu eu estava pronto e pude ser titular em praticamente todos os jogos da temporada, fiquei fora apenas de alguns jogos porque testei positivo para COVID-19 - concluiu.

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