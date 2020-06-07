Goleiro brasileiro alcança marca de 15 jogos sem sofrer gols na Bulgária

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No recomeço das competições da Bulgária, Gustavo Busatto alcançou o 15º jogo sem sofrer gols na liga nacional do país. Neste sábado (6/6), o CSKA Sofia venceu o Vitosha Bistritsa por 1 a 0 e ampliou a sequência de boas atuações do goleiro brasileiro. Em 18 partidas com Busatto, o time sofreu apenas cinco gols na competição e alcançou um aproveitamento de 72%.

- Feliz pela vitória num cenário tão diferente. Os três pontos acabam marcando nosso retorno ao trabalho em um momento tão importante das nossas vidas. Temos que ter todo o cuidado nas nossas atividades. O futebol acaba servindo de exemplo para vários setores da sociedade. Estamos cumprindo todas as determinações para que a saúde seja preservada – afirmou.

Somando o retrospecto positivo no campeonato nacional com a participação na Copa da Bulgária, os números de Busatto são ainda mais impressionantes. Nas três partidas disputas no torneio, o brasileiro foi vazado apenas uma vez em três jogos.

- Sobre a sequência sem sofrer gols, fico muito satisfeito, porque é um indicativo de que o nosso sistema defensivo está funcionando bem. O goleiro acaba se destacando mais, mas não é o único responsável. Nosso time tem trabalhado muito nos treinamentos e o reflexo vem no jogo. O desafio é manter o desempenho para buscar mais vitórias. Pessoalmente, marca minha primeira temporada aqui na Bulgária e é sempre bom ter números positivos a comemorar – comentou.