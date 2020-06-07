Goleiro brasileiro alcança marca de 15 jogos sem sofrer gols na Bulgária

No recomeço das competições da Bulgária, Gustavo Busatto alcançou o 15º jogo sem sofrer gols na liga nacional do país. Neste sábado (6/6), o CSKA Sofia venceu o Vitosha Bistritsa por 1 a 0 e ampliou a sequência de boas atuações do goleiro brasileiro. Em 18 partidas com Busatto, o time sofreu apenas cinco gols na competição e alcançou um aproveitamento de 72%.
- Feliz pela vitória num cenário tão diferente. Os três pontos acabam marcando nosso retorno ao trabalho em um momento tão importante das nossas vidas. Temos que ter todo o cuidado nas nossas atividades. O futebol acaba servindo de exemplo para vários setores da sociedade. Estamos cumprindo todas as determinações para que a saúde seja preservada – afirmou.
Somando o retrospecto positivo no campeonato nacional com a participação na Copa da Bulgária, os números de Busatto são ainda mais impressionantes. Nas três partidas disputas no torneio, o brasileiro foi vazado apenas uma vez em três jogos.
- Sobre a sequência sem sofrer gols, fico muito satisfeito, porque é um indicativo de que o nosso sistema defensivo está funcionando bem. O goleiro acaba se destacando mais, mas não é o único responsável. Nosso time tem trabalhado muito nos treinamentos e o reflexo vem no jogo. O desafio é manter o desempenho para buscar mais vitórias. Pessoalmente, marca minha primeira temporada aqui na Bulgária e é sempre bom ter números positivos a comemorar – comentou.
Em sua primeira temporada na Bulgária, o goleiro se firmou como um dos protagonistas do clube. O gaúcho já entrou para o livro dos recordes da Liga da Bulgária, quando alcançou uma sequência inédita de invencibilidade nos últimos 20 anos. Busatto somou 890 minutos sem sofrer gols na liga nacional, com nove partidas sem ser vazado em sequência.E MAIS:Luka Jovic faz churrasco com amigos e causa polêmica na EspanhaCafu afirma: 'Alexander-Arnold, do Liverpool, pode se tornar um dos melhores jogadores do mundo'Nas redes sociais, Bill Russell critica Donald Trump: 'Você é uma pessoa que divide e um covarde'Inter de Milão descarta Arturo Vidal por conta de sua idadeJunior Firpo aceita negociar com a Inter em transferência por LautaroCavani rejeitou a Inter de Milão para assinar com o Atlético de Madrid E MAIS: