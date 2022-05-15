  • Goleiro artilheiro e Mirassol derrotado marcam o domingo de Série C; veja o resumo
futebol

Goleiro artilheiro e Mirassol derrotado marcam o domingo de Série C; veja o resumo

Mandantes prevaleceram nas quatro partidas que aconteceram ao longo do dia...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 20:54

LanceNet

Neste domingo (15), quatro jogos movimentaram a sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2022. Até então líder invicto da competição, o Mirassol conheceu a sua primeira derrota, enquanto que o São José-RS contou com brilho do goleiro Fábio para vencer o Paysandu. Confira o resumo:
FIGUEIRENSE 2 X 1 APARECIDENSEEm casa, o Figueirense sofreu, mas conseguiu vencer a Aparecidense. No primeiro tempo, Oberdan colocou os donos da casa na frente. Entretanto, na etapa final, Joãozinho deixou tudo igual. Quando o jogo já se encaminhava para o final, Gustavo Henrique fez o gol da vitória e levou o Figueira aos nove pontos, na 11ª colocação. Enquanto isso, os goianos ficam na 16ª, com apenas cinco.
REMO 3 X 1 MIRASSOLNo Pará, o Remo colocou fim à invencibilidade do Mirassol. Leonan e Daniel Felipe abriram vantagem para os donos da casa, mas Everton Bala descontou. Antes do término do confronto, Vanilson decretou o 3 a 1. Com o resultado, o Leão do Norte chegou aos 10 pontos e aparece no 4° lugar. Enquanto isso, o time paulista tem 13 e ainda é o líder isolado.
VOLTA REDONDA 3 X 1 BRASIL DE PELOTASNo Rio de Janeiro, o Volta Redonda saiu atrás, mas venceu o Brasil de Pelotas, de virada, e com tranquilidade. Marllon colocou os visitantes na frente, mas Rômulo (contra) e Pedrinho deixaram os cariocas na frente. No segundo tempo, Rafhael Lucas fez o terceiro e matou o confronto. O Voltaço chegou aos 10 pontos e é o 3° colocado, enquanto que o Xavante soma apenas seis e aparece na 15ª colocação.
SÃO JOSÉ-RS 2 X 0 PAYSANDU​O nome do domingo foi Fábio. O goleiro do São José-RS fez os dois gols da vitória da equipe diante do Paysandu. Ambos os tentos aconteceram na primeira etapa e foram marcados em cobranças de pênalti. Com o resultado, os gaúchos chegaram aos oito pontos e estão na 12ª colocação. Enquanto isso, o Papão tem nove e ocupa o 10° lugar.
Crédito: (Foto:Divulgação/MatheusSacramenta/Remo

Viu algum erro?
