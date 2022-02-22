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Goleira Luana, agora no Sub-20 do São Paulo, quer mais conquistas em nova categoria

Após levantar taças no Sub-17 e Sub-18, a jogadora diz esperar mais títulos agora na nova categoria...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 14:28
Após títulos em 2021, a goleira Luana, agora atuando pelo Sub-20 do São Paulo, afirmou querer mais conquistas nesta nova categoria.Luana ergueu, em 2021, as taças do Paulista Sub-17 e do Brasileiro Sub-18 com o São Paulo. Neste ano, subiu para o Sub-20 e ressaltou que esperar novos feitos.- A temporada este ano vai ser bem cheia. Estou focada em entregar o máximo de mim, aprender o máximo possível e evoluir cada dia mais. Pretendo junto com o grupo chegar nas finais e finalizar a temporada igual o ano passado ou até melhor chegando em todas as finais - projetou Luana.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosEm pré-temporada com o Tricolor, a atleta já projeta a preparação para o Paulista e o Brasileiro Sub-20, que está previsto para o início de maio.- A gente vem trabalhando muito, assimilando as ideias de jogo proposta pelo nosso treinador. Espero ter grandes desempenhos. Desejo fazer ótimos jogos e chegar nas finais, aproveitar bastante os campeonatos para ser uma evolução como atleta - finalizou.
Crédito: GoleiraLuanaesperarganharmaistítulosnoSub-20doSãoPaulo(Divulgação/SãoPaulo

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