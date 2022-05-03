Goleira do sub-20 do São Paulo tem Rogério Ceni como inspiração e se especializa em cobranças de pênalti

Inspirada por Rogério Ceni, a goleira Luana do sub-20 do São Paulo está trabalhando no aprimoramento das suas marcações de pênalti, e assim, marcou um dos gols que garantiu a classificação da equipe para a final da Copa Ouro da categoria. GALERIA> ATUAÇÕES: Calleri e Luciano decidem e garantem vitória do São Paulo no clássicoO Sub-20 do Tricolor paulista feminino venceu o Tiradentes no último sábado por 9 a 1, com gols também de Vitória Amaral, Peróla, Emilly, Dudinha, além de Duda Rodrigues e Bruna, que marcaram duas vezes cada.

- Foi muito bom e bem importante. Legal saber que o treinador confia em mim e a equipe também. O Rogério Ceni é uma inspiração, foi um gênio da bola parada, tanto em pênaltis, quanto em falta. Admiro muito ele nisso, como também embaixo das traves - comentou.Nesta terça-feira, o São Paulo teve a estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. O Tricolor está na chave A com Atlético-GO, Minas Brasília-DF e Cuiabá, com quem fez a estreia e ganhou de 13 a 0. A goleira falou sobre suas expectativas e sobre a busca pelo título da competição.- A Copa Ouro nos preparou muito para o Brasileiro. Chegar na final foi importante e nos deu bastante confiança, independente do time adversário e do campeonato. Levamos sempre a sério jogando como se fosse sempre uma final. Temos essa missão difícil no Brasileiro e vamos em busca de mais um título. Uma competição muito difícil, times grandes, mas vamos trabalhar para dar o nosso melhor - concluiu.Na próxima rodada, o time enfrenta o Minas Brasília, às 20h30, novamente em Santana de Parnaíba.