Goleador e 'garçom', Róger Guedes celebra grande fase e ambiciona título ainda em 2020 na China

Róger Guedes vive grande momento no futebol chinês. Titular absoluto do Shandong Luneng, o atacante vem sendo um dos principais destaques de sua equipe, que nesta quarta-feira, enfrentará o Guangzhou R&F pelas quartas de final da Copa da China, às 9h (horário de Brasília).
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
O atacante, com grandes passagens por Palmeiras e Atlético-MG, fez cinco gols e deu duas assistências nos últimos sete jogos da equipe, sendo que o último passe para gol foi no domingo, na vitória por 2 a 0 contra o Hangzhou Greentown, que assegurou a classificação de sua equipe às quartas de final.
Há dois anos no Shandong, o jogador de 24 anos vê uma melhora em seu futebol também por conta do apoio do treinador Wei Hao, que recentemente assumiu o comando técnico da equipe.
- Desde o primeiro dia, todos aqui me receberam muito bem. Claro que agora estou mais feliz por estar jogando de titular absoluto. Vivo um momento muito bom aqui no Shandong Luneng. Agradeço a Deus, e ao treinador novo, que me dá muita confiança e me dá liberdade e confiança para jogar o meu futebol. Ele está sendo fundamental nisso - afirmou.Além do meio-campista Moisés, Róger tem como companheiros o belga Marouane Fellaini e o italiano Graziano Pellé, seu parceiro de ataque no time chinês. Ele contou como vem sendo a comunicação dele com os outros astros.
- Fellaini e Pellé são grandes jogadores, que ajudam muito. A comunicação com o Fellaini é um pouco mais difícil por ele falar inglês. Eu só arranho no inglês, mas tento conversar. Já o Pellé fala português também e isso facilita.
Para terminar 2020 com chave de ouro e celebrar o seu bom momento com o Shandong Luneng, Róger Guedes ambiciona o título da Copa da China.
- Este ano está sendo muito difícil por estarmos longe da família, mas vamos tentar ganhar essa Copa da China para tentar coroar este ano. A gente merece, estamos bem no campeonato e agora vamos com tudo nestas quartas de final.