Goleador, Ciel vira ‘garçom’ e celebra vitória do Salgueiro no primeiro jogo da Série D

Crédito: Ciel em campo pelo Salgueiro, de Pernambuco (Divulgação

Artilheiro por onde passou, o atacante Ciel foi mais uma vez decisivo. Porém, desta vez, ele teve papel diferente na vitória por 1 a 0 do Salgueiro, em cima do Atlético-PB, no sábado, pela segunda rodada na Série D do Campeonato Brasileiro. Saiu dos pés do centroavante a cobrança de falta com qualidade que deixou Renato em condições de marcar o gol decisivo do confronto.

Tido como um dos trunfos do campeão pernambucano na competição, Ciel celebrou o resultado, parabenizou a equipe e já fez uma projeção para a próxima partida da equipe.

- Conseguimos uma vitória muito importante. O Salgueiro tem uma boa expectativa para a disputa da Série D e um resultado positivo logo no nosso primeiro jogo é sempre importante. Acredito que a nossa equipe mereceu os três pontos. Todos se esforçaram e agora vamos descansar e pensar no próximo jogo, que será muito difícil - afirmou.