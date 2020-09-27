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Goleador, Ciel vira ‘garçom’ e celebra vitória do Salgueiro no primeiro jogo da Série D

Gol decisivo que decretou o 1 a 0 em cima do Atlético-PB contou com passe do atacante...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 15:47

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 15:47
Crédito: Ciel em campo pelo Salgueiro, de Pernambuco (Divulgação
Artilheiro por onde passou, o atacante Ciel foi mais uma vez decisivo. Porém, desta vez, ele teve papel diferente na vitória por 1 a 0 do Salgueiro, em cima do Atlético-PB, no sábado, pela segunda rodada na Série D do Campeonato Brasileiro. Saiu dos pés do centroavante a cobrança de falta com qualidade que deixou Renato em condições de marcar o gol decisivo do confronto.
Tido como um dos trunfos do campeão pernambucano na competição, Ciel celebrou o resultado, parabenizou a equipe e já fez uma projeção para a próxima partida da equipe.
- Conseguimos uma vitória muito importante. O Salgueiro tem uma boa expectativa para a disputa da Série D e um resultado positivo logo no nosso primeiro jogo é sempre importante. Acredito que a nossa equipe mereceu os três pontos. Todos se esforçaram e agora vamos descansar e pensar no próximo jogo, que será muito difícil - afirmou.
Ciel e Salgueiro agora voltam suas atenções para o jogo da próxima quarta-feira. O adversário será o América-RN, em Natal, às 20h (de Brasília). Já o Atlético-PB, que conheceu a sua segunda derrota na competição, enfrentará o Floresta-CE, na quinta-feira, fora de casa.

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