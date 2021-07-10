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Goleadas e quebra de invencibilidade: veja todos os resultados do sábado da Série D

Portuguesa foi derrotada pela primeira vez na competição, Bangu venceu por 2 x 1#...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 19:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 19:55
Crédito: Divulgação/Dorival Rosa/Portuguesa
A Série D voltou a todo vapor neste sábado (10), com 20 partidas. Destaque para a goleada por 7 x 0 do Sousa para cima do Caucaia. Quem goleou também foi a Caldense, que em casa bateu a Águia Negra, por 6 x 2. Por fim, a Portuguesa perdeu a invencibilidade para o Bangu, no Rio de Janeiro. Confira todos os resultados:
Bangu 2 x 1 Portuguesa
Santo André 1 x 0 Cianorte
Brasiliense 1 x 2 Aparecidense
Marcício Dias 2 x 1 Esportivo
Joinville 2 x 0 Caxias
Atlético-CE 2 x 3 Campinense
Castanhal 3 x 1 Atlético-AC
Murici 2 x 3 Atlético-BA
Goianésia 1 x 0 Nova Mutum
Imperatriz 1 x 0 Guarany-CE
União Rondonópolis 2 x 1 Jaraguá
São bento 1 x 1 Madureira
Palmas 0 x 0 Paragominas
Caldense 6 x 2 Águia Negra
FC Cascavel 1 x 0 Juventus
4 de Julho 2 x 0 Moto Clube
Sousa 7 x 0 Caucaia
Porto Velho 1 x 1 Gama
Ferroviária 1 x 0 Patrocinense
GAS 3 x 2 Fast Clube

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