Goleadas e quebra de invencibilidade: veja todos os resultados do sábado da Série D

A Série D voltou a todo vapor neste sábado (10), com 20 partidas. Destaque para a goleada por 7 x 0 do Sousa para cima do Caucaia. Quem goleou também foi a Caldense, que em casa bateu a Águia Negra, por 6 x 2. Por fim, a Portuguesa perdeu a invencibilidade para o Bangu, no Rio de Janeiro. Confira todos os resultados: