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Goleada para a Espanha pesa, e federação alemã discutirá situação de Joachim Löw à frente da seleção

Técnico da Alemanha tem cargo ameaçado e pode deixar o comando técnico da seleção. Reunião que definirá futuro da Die Mannschaft será no dia 4 de dezembro...

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 17:50
Crédito: TOBIAS SCHWARZ / AFP
A goleada da Espanha sobre a Alemanha na Liga das Nações segue ecoando e o emprego do técnico Joachim Löw está ameaçado. Mesmo após a direção da seleção alemã ter confirmado que o treinador continuaria no cargo, o campeão mundial de 2014 corre risco e uma reunião em dezembro definirá sua situação.Nesta segunda-feira, a Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou uma reunião para o dia 4 de dezembro para discutir a situação atual da seleção germânica.
- Na reunião da DFB no dia 4 de dezembro, Oliver Bierhoff (diretor esportivo) vai apresentar e discutir a situação atual da seleção nacional. Parte das discussões serão sobre as experiências da derrota para a Espanha, mas também o desenvolvimento geral do time nos últimos dois anos - dizia o comunicado da DFB, que completou:
- A diretoria da DFB concordou, por unanimidade, discutir e avaliar ideias para o futuro do time. Será levado em conta o tempo de trabalho do técnico da seleção nacional e serão analisadas as razões da derrota em Sevilha.
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