Goleada para a Espanha pesa, e federação alemã discutirá situação de Joachim Löw à frente da seleção

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A goleada da Espanha sobre a Alemanha na Liga das Nações segue ecoando e o emprego do técnico Joachim Löw está ameaçado. Mesmo após a direção da seleção alemã ter confirmado que o treinador continuaria no cargo, o campeão mundial de 2014 corre risco e uma reunião em dezembro definirá sua situação.Nesta segunda-feira, a Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou uma reunião para o dia 4 de dezembro para discutir a situação atual da seleção germânica.

- Na reunião da DFB no dia 4 de dezembro, Oliver Bierhoff (diretor esportivo) vai apresentar e discutir a situação atual da seleção nacional. Parte das discussões serão sobre as experiências da derrota para a Espanha, mas também o desenvolvimento geral do time nos últimos dois anos - dizia o comunicado da DFB, que completou: