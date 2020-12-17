Goleada na Vila acaba com escrita de Portaluppi no comando do Grêmio; Entenda

A noite de quarta-feira será longa para o Grêmio. Na Vila Belmiro, o Tricolor foi goleado pelo Santos por 4 a 1 e chegou ao fim o sonho do clube de conquistar a Libertadores da América pela quarta vez.
Além do resultado acachapante, o técnico Renato Gaúcho conhece pela primeira vez o sabor de cair da Liberta antes da semifinal no comando do Tricolor.
Desde a sua volta ao clube, em 2016, Portaluppi disputou quatro vezes a competição. Nas três primeiras, ele levou o Grêmio entre os quatro. Apenas na temporada 2017 ficou com a taça.
Agora, Renato e elenco terão muito o que explicar ao torcedor nos próximos dias, que irão exigir uma resposta imediata do elenco na Copa do Brasil e Brasileirão.