Goleada na Libertadores marcou primeiro gol de Patrícia pelo Avaí Kindermann

Estreando na Libertadores Feminina na última quarta-feira (3) com goleada por 4 a 0 sobre o Yaracuyanos-VEN, o Avaí Kindermann vio a meio-campista Patricia Derrico marcar seu primeiro gol pelo clube.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Foi uma noite incrível. Nosso primeiro jogo na Libertadores dessa edição e ainda marcar meu primeiro gol pelo clube em uma competição grandiosa como essa é a realização de um sonho. Fico muito feliz em poder ajudar a equipe e esse vai ser sempre meu maior objetivo aqui, não importa se for com gols, assistências ou fazendo um bom jogo - declarou.
A atleta de 27 anos de idade já vivenciou diversas vezes situações de conquistas e derrotas. Patrícia chama a atenção pelo extenso currículo no futebol feminino onde, antes de chegar ao clube catarinense, defendia o Flamengo/Marinha, tendo conquistado quatro vezes o Campeonato Carioca além de uma edição do Brasileirão.
Além das conquistas citadas, Patricia também já foi campeã do Pernambucano três vezes, pelo Vitória-PE, e também ganhou a Copa do Brasil pelo São José. Além disso, possui passagens pela Seleção Brasileira Sub-20 e também a Seleção Militar.
O próximo jogo das Leoas Caçadoras é no próximo sábado (6), às 19h45 (de Brasília), contra o Santiago Morning, pela segunda rodada da Libertadores.