Goleada na Libertadores marcou primeiro gol de Patrícia pelo Avaí Kindermann

Estreando na Libertadores Feminina na última quarta-feira (3) com goleada por 4 a 0 sobre o Yaracuyanos-VEN, o Avaí Kindermann vio a meio-campista Patricia Derrico marcar seu primeiro gol pelo clube.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Foi uma noite incrível. Nosso primeiro jogo na Libertadores dessa edição e ainda marcar meu primeiro gol pelo clube em uma competição grandiosa como essa é a realização de um sonho. Fico muito feliz em poder ajudar a equipe e esse vai ser sempre meu maior objetivo aqui, não importa se for com gols, assistências ou fazendo um bom jogo - declarou.