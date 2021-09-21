Goleada histórica, integração com profissional e boas relações: sub-20 do São Paulo chama atenção

Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net

Quando o São Paulo anunciou a contratação de Alex para ser o técnico do sub-20 da equipe, em abril, ninguém esperava que a parceria daria tão certo em tão pouco tempo. Desde o início das competições, em junho, o time vive grande fase e chama atenção da torcida. A fase é boa, apesar do revés para o Botafogo, por 3 a 2, nesta última segunda-feira (20). Em 22 jogos, são 13 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. No Brasileiro, a equipe está na terceira colocação, com 30 pontos, enquanto no Paulista, é líder do Grupo 7, com 16 pontos. Além disso, o time de Cotia coleciona goleadas como 4 a 0 sobre o Bahia, 4 a 2 no Palmeiras e 6 a 0 no Osasco. E a última goleada ficará marcada na história.

Na semana passada, o São Paulo goleou o SC Brasil por 12 a 1, pelo Campeonato Paulista. Esse placar é o maior da categoria na história do CFA de Cotia, mostrando que o time vem crescendo na temporada e pode evoluir cada vez mais.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO Além de conseguir bons resultados, o sub-20 do São Paulo vem fazendo uma boa integração com a equipe profissional, comandada por Hernán Crespo. Praticamente toda a semana, um grupo de jogadores da base treina com o elenco de cima, facilitando a integração entre as categorias e o estilo de jogo único, uma das metas da diretoria são-paulina. Além disso, Alex e Crespo conversam bastante sobre a evolução dos times.

A relação entre a comissão técnica e os jogadores também é a melhor possível, conforme contou o lateral João Miranda, em entrevista ao LANCE!. - É uma sensação rica (trabalhar com o Alex), o aprendizado e a evolução são contínuos. Além de confiar no potencial de nós jogadores, nos deixa muito à vontade para executar o que está sendo proposto - afirmou o lateral.