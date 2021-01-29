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futebol

Goleada em casa aumenta jejum de vitórias do Grêmio

Com o revés diante do Flamengo, o Tricolor chega a marca de cinco partidas sem vencer no Brasileirão...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 23:11

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 23:11
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O torcedor do Grêmio vai dormir de cabeça inchada. Após abrir vantagem com Diego Souza, o Tricolor foi amplamente dominado pelo Flamengo e saiu de campo goleado por 4 a 2.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Além de ficar sem chance alguma de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Renato Gaúcho fica ameaçado de sair do G6, já que possui 51 pontos, um a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona da Liberta.
Jejum de vitórias
A queda de rendimento também liga o sinal de alerta dentro do Tricolor pelo simples fato do time chegar a marca de cinco partidas sem vencer. O último triunfo aconteceu diante do Bahia, no dia 6 de janeiro por 2 a 1.
Desde a data citada acima, o Grêmio coleciona três empates e duas derrotas. O ataque marcou quatro gols e levou oito tentos.

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