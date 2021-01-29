Goleada em casa aumenta jejum de vitórias do Grêmio

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O torcedor do Grêmio vai dormir de cabeça inchada. Após abrir vantagem com Diego Souza, o Tricolor foi amplamente dominado pelo Flamengo e saiu de campo goleado por 4 a 2.

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Além de ficar sem chance alguma de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Renato Gaúcho fica ameaçado de sair do G6, já que possui 51 pontos, um a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona da Liberta.

Jejum de vitórias

A queda de rendimento também liga o sinal de alerta dentro do Tricolor pelo simples fato do time chegar a marca de cinco partidas sem vencer. O último triunfo aconteceu diante do Bahia, no dia 6 de janeiro por 2 a 1.