Goleada do São Paulo sobre o 4 de Julho entra na relação das maiores do clube no Morumbi; veja a lista

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo não tomou conhecimento do 4 de Julho-PI e atropelou o adversário por 9 a 1, no Morumbi. Além de carimbar a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, a goleada entrou na história do equipe em sua casa.

ATUAÇÕES: Pablo faz “hat-trick” e comanda goleada histórica do São Paulo diante do 4 de Julho

A vitória se tornou a segunda maior goleada do Tricolor jogando no Morumbi, ficando atrás apenas de um 10 a 0 sobre o Botafogo, da Paraíba, na Copa do Brasil de 2001.

TABELA> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil clicando aqui Na última terça-feira, Dudu Beberibe, com 30 segundos, abriu o marcador para os piauienses, mas Luciano, duas vezes, Pablo, três vezes, Gabriel Sara, Rigoni, Bruno Alves e Chico Bala, contra, marcaram para o Tricolor.

- Eu falo sempre que a história do São Paulo é muito rica, e ela não é mérito desse elenco, assim como os momentos difíceis. Estamos escrevendo uma nova história. Acabou o Paulistão, agora se inicia outra com um time que quer ser protagonista e competitivo - disse o técnico Hernán Crespo após a vitória. Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa do Brasileirão. No próximo domingo (13), o Tricolor enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, às 16h.

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