Goleada do Paysandu no Botafogo-SP marca domingo da Série C; confira o resumo

O domingo (8) foi agitado no Campeonato Brasileiro da Série C 2022. O dia ficou marcado por uma goleada do Paysandu diante do Botafogo-SP, em casa. Os times se encontraram pela 5ª rodada da competição.

Além desse, outros três jogos movimentaram o Dia das Mães no torneio. Ypiranga e ABC venceram, apesar de placares magros. Além disso, Atlético-CE e Figueirense ficaram no empate.

Confira o resumo:Ypiranga 2 X 0 FlorestaJogando no Colosso da Lagoa, o Ypiranga dominou e não deu espaços para que o Floresta assustasse. Com isso, aos 34, os gaúchos já saíram à frente do placar. Hugo Almeida aproveitou jogada e balançou as redes. Seis minutos depois, Marcão ampliou o marcador. O segundo tempo foi menos movimentado e terminou sem gols. Com a vitória, o Canarinho ficou na 7ª colocação, enquanto o Floresta segue na 3ª.

Atlético-CE 1 x 1 FigueirenseUma das partidas mais equilibradas da rodada, o Atlético-CE dominou os primeiros minutos. Aos 39, a arbitragem marcou pênalti para os donos da casa. Na cobrança, Erickson abriu o placar. No entanto, no segundo tempo, Marlyson deixou tudo igual - resultado que se manteve até o final. Com a igualdade, os cearenses ficam na lanterna, já os catarinenses alcança a 13ª posição.

ABC 1 x 0 Volta RedondaO vice-líder da competição seguiu com bons resultados. Depois de grande parte do jogo ficar truncado, com as duas equipes bem equilibradas, os mandantes saíram à frente. Aos 34 do segundo tempo, Alyson garantiu os três pontos. Com o triunfo, o ABC fica em 2º, e o Voltaço em 9º.

Paysandu 4 x 1 Botafogo-SPO Papão protagonizou o jogo mais movimentado da rodada. Logo aos 3, Michel abriu o marcador. Os paulistas conseguiram equilibrar e deixaram tudo igual aos 46. No entanto, o segundo tempo foi providencial para os mandantes. Serginho marcou dois gols no segundo tempo, nos três primeiros minutos da etapa. Marlon, aos 12, anotou o quarto da equipe. Com o resultado, o Paysandu ficou na 6ª posição, enquanto o Botafogo fica na 4ª.