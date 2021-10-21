Goleada do Atlético-MG é uma das maiores na história das semifinais da Copa do Brasil

O Atlético Mineiro está muito perto da decisão da Copa do Brasil 2021. A equipe do técnico Cuca não tomou conhecimento do Fortaleza, uma das surpresas da temporada, e venceu por 4 a 0 no jogo de ida das semifinais da competição nacional. Guilherme Arana, Réver, Hulk e Zaracho marcaram os gols atleticanos.

Essa foi a terceira maior goleada já imposta por um time nesta fase em toda a história da disputa. O placar desta quarta-feira só não foi mais elástico que o 6 a 1 do Grêmio sobre o Flamengo, em 1989, na 1ª edição da Copa do Brasil, e o 5 a 0 do Corinthians em cima do Vasco, em 1995. Na ocasião, tanto gaúchos - que tinha Cuca no ataque - quanto paulistas terminaram com a taça de campeão.