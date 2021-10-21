Goleada do Atlético-MG é uma das maiores na história das semifinais da Copa do Brasil

O Atlético Mineiro está muito perto da decisão da Copa do Brasil 2021. A equipe do técnico Cuca não tomou conhecimento do Fortaleza, uma das surpresas da temporada, e venceu por 4 a 0 no jogo de ida das semifinais da competição nacional. Guilherme Arana, Réver, Hulk e Zaracho marcaram os gols atleticanos.
Essa foi a terceira maior goleada já imposta por um time nesta fase em toda a história da disputa. O placar desta quarta-feira só não foi mais elástico que o 6 a 1 do Grêmio sobre o Flamengo, em 1989, na 1ª edição da Copa do Brasil, e o 5 a 0 do Corinthians em cima do Vasco, em 1995. Na ocasião, tanto gaúchos - que tinha Cuca no ataque - quanto paulistas terminaram com a taça de campeão.
MAIORES GOLEADAS DA HISTÓRIA DAS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL
1 - 1989 - Grêmio 6x1 Flamengo2 - 1995 - Corinthians 5x0 Vasco3 - 2021 - Atlético-MG 4x0 Fortaleza1999 - Internacional 0x4 Juventude2010 - Vitória 4x0 Atlético-GO