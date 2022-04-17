Goleada de 8 a 0 marca abertura do Brasileirão Série D; veja o resumo

O domingo de Páscoa (17) marcou a abertura da Série D do Campeonato Brasileiro 2022. O grande destaque da primeira rodada foi a vitória da Ferroviária, de Araraquara, diante da URT. Em casa, o time paulista aplicou um sonoro 8 a 0 frente aos mineiros. Outra partida de destaque foi a que aconteceu no Rio Grande do Sul, entre Aimoré e Marcílio Dias. Em casa, os gaúchos saíram perdendo, buscaram o empate duas vezes e conseguiram a virada já nos minutos finais.