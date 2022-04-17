Goleada de 8 a 0 marca abertura do Brasileirão Série D; veja o resumo

O domingo de Páscoa (17) marcou a abertura da Série D do Campeonato Brasileiro 2022. O grande destaque da primeira rodada foi a vitória da Ferroviária, de Araraquara, diante da URT. Em casa, o time paulista aplicou um sonoro 8 a 0 frente aos mineiros. Outra partida de destaque foi a que aconteceu no Rio Grande do Sul, entre Aimoré e Marcílio Dias. Em casa, os gaúchos saíram perdendo, buscaram o empate duas vezes e conseguiram a virada já nos minutos finais.
Confira os resultados:
Aimoré 3 x 2 Marcílio DiasCastanhal 3 x 0 Moto ClubCeilândia 1 x 0 Costa RicaNova Iguaçu 1 x 3 CianorteNova Venécia 0 x 0 Bahia de FeiraPérolas Negras 1 x 2 Santo AndréSão Paulo Crystal 1 x 0 Afogados da IngazeiraIporá 0 x 1 Operário-VGSE Juventude 2 x 4 Fluminense-PIAção 1 x 3 Grêmio AnápolisAmérica-RN 2 x 1 SousaAnápolis 0 x 2 BrasilienseASA 1 x 0 Atlético de AlagoinhasCaldense 0 x 0 Internacional de LimeiraCascavel 1 x 0 PrósperaGrêmio Juventus 1 x 1 São LuizIcasa 1 x 0 GloboJacuipense 1 x 1 SergipeJuazeirense 1 x 1 CSELagarto 0 x 0 Santa CruzOeste 0 x 0 ParanáRetrô 2 x 0 CratoSão Bernardo 0 x 0 Portuguesa-RJSão Raimundo-AM 2 x 1 São Raimundo-RRTocantinópolis 3 x 1 Tuna LusoFerroviária 8 x 0 URTPouso Alegre 2 x 1 Real NoroesteHumaitá 0 x 1 Amazonas