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futebol

Goleada! Botafogo volta a vencer o Vasco por 4 a 0 após dez anos

Alvinegro havia vencido o Cruz-Maltino no Brasileirão de 2011 pelo mesmo resultado do último domingo, com Bruno Cortez sendo um dos destaques...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 19:02

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 19:02

Crédito: Botafogo venceu o Vasco por 4 a 0 em 2011 e 2021 (Montagem Lance! Fotos: Satiro Sodré/AGIF; Vitor Silva/Botafogo
Déjà vu: vencer o Vasco por 4 a 0 não é lugar incomum para o Botafogo. O triunfo do último domingo, pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão, há havia se repetido há dez anos, quando o Alvinegro venceu o Cruz-Maltino pelo mesmo placar.+ Com acesso encaminhado, Botafogo projeta 'rodar' elenco e fazer Rafael se adaptar mais ao futebol nacional
Na ocasião, o Glorioso superou o Cruz-Maltino no Engenhão - o estádio ainda não era chamado de Nilton Santos - pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, disputada no dia 7 de agosto. Antônio Carlos, Loco Abreu, duas vezes, e Herrera balançaram os gols.
Se Marco Antônio foi um "herói improvável" em 2021, há dez anos esse posto foi de Bruno Cortez, atualmente no Grêmio. O lateral-esquerdo, que havia sido contratado pelo Botafogo depois de se destacar pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, foi o dono da partida mesmo sem ter balançado as redes. Ele participou de um dos gols e ofereceu perigo.
Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira, Cortez (Márcio Azevedo); Marcelo Mattos, Renato; Felipe Menezes (Lucas Zen), Elkeson (Cidinho); Herrera, Loco Abreu. Esse foi o time do Botafogo que entrou em campo no duelo.
Em 2021, a goleada sobre o Vasco ajudou o Botafogo a praticamente assegurar o Botafogo. O Alvinegro tem 99% de chances de retornar à elite do futebol brasileiro na próxima temporada.

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