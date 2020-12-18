Golaço de Neymar é eleito o mais bonito da fase de grupos da Liga dos Campeões; relembre o lance

Após ficar de fora das premiações do The Best, um prêmio de consolação. Nesta sexta-feira, Neymar venceu a eleição de gol mais bonito da fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa. O golaço escolhido foi o primeiro dos três marcados pelo brasileiro na vitória sobre o Istanbul Basaksehir, no Parc des Princes, na última rodada.Aos 21 minutos do primeiro tempo, Neymar recebeu de Verratti de costas para a área, girou o corpo e deu uma caneta desconcertante no marcador antes de chutar cruzado, sem chances para o goleiro Günok. O golaço abriu o caminho para a goelada de 5 a 1 sobre o clube turco, que deixou o PSG em primeiro lugar na chave, com 12 pontos. Além do golaço do brasileiro, completam o pódio da eleição o gol de letra de Griezzman, na vitória do Barcelona sobre o Ferencváros, e o chute no ângulo de Modric, na derrota do Real Madrid para o Shakhtar Doneskt. Relembre os lances no vídeo acima.