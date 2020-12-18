Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Golaço de Neymar é eleito o mais bonito da fase de grupos da Liga dos Campeões; relembre o lance
futebol

Golaço de Neymar é eleito o mais bonito da fase de grupos da Liga dos Campeões; relembre o lance

Craque brasileiro do PSG deu uma caneta no adversário antes de chutar cruzado da entrada da área...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 15:29

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 15:29

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após ficar de fora das premiações do The Best, um prêmio de consolação. Nesta sexta-feira, Neymar venceu a eleição de gol mais bonito da fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa. O golaço escolhido foi o primeiro dos três marcados pelo brasileiro na vitória sobre o Istanbul Basaksehir, no Parc des Princes, na última rodada.Aos 21 minutos do primeiro tempo, Neymar recebeu de Verratti de costas para a área, girou o corpo e deu uma caneta desconcertante no marcador antes de chutar cruzado, sem chances para o goleiro Günok. O golaço abriu o caminho para a goelada de 5 a 1 sobre o clube turco, que deixou o PSG em primeiro lugar na chave, com 12 pontos. Além do golaço do brasileiro, completam o pódio da eleição o gol de letra de Griezzman, na vitória do Barcelona sobre o Ferencváros, e o chute no ângulo de Modric, na derrota do Real Madrid para o Shakhtar Doneskt. Relembre os lances no vídeo acima.
+ Confira quem se classificou para o mata-mata da Liga dos Campeões
Nas oitavas de final, a equipe comandada por Thomas Tuchel irá enfrentar o Barcelona. O primeiro jogo será no Camp Nou, dia 16 de fevereiro, e a volta, no Parc des Princes, está marcada para 10 de março.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados