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DRAMÁTICO

Gol nos acréscimos coloca o Vitória na decisão da Copa Espirito Santo

Serra se classificava até os 53 minutos do 2º tempo, mas Nilo fez no apagar das luzes e garantiu a vaga ao Alvianil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 01:23

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 01:23

O Serra precisava vencer por pelo menos 1 a 0 para reverter a desvantagem e ir à final da Copa Espírito Santo. Com um gol de Rael no início do segundo tempo, o time serrano conseguia a classificação até os 53 minutos, mas um gol salvador de Nilo deu a vaga ao Vitória, que decidirá a competição contra o Atlético Itapemirim. Ao apito final, quem comemorou no Robertão foi o Alvianil na noite desta terça-feira (09).
Nilo, camisa 9 do Vitória, garantiu a vaga do Alvianil na decisão da Copa ES Crédito: Wagner Chaló/Vitória FC
O JOGO
Voltando a jogar a noite no Robertão, o Serra contou com a força da torcida serrana, que compareceu e bom número, para pressionar o Alvianil. A partida foi pegada desde os primeiros minutos, mas o zero não saiu do placar no primeiro tempo.
Na volta do intervalo, o Serra partiu ainda mais para o abafa. A estratégia de pressionar deu certo logo aos sete minutos, quando Rael escorou de cabeça o belo cruzamento de Diego Alves e fez a festa no Robertão. 
O gol fez a temperatura do jogo subir e o clima esquentou de vez. O Vitória, sem opção, lançou-se ao ataque, porém não conseguia vazar a meta de Wagner.
Quando a vaga já parecia ser do Serra, veio a ducha de água fria. No desespero, o Vitória lançou a bola na área já nos acréscimos e Walter ssaiu de soco, cortando parcialmente. Na sequência do lance, Rodrigo César escorou e a bola sobrou para Nilo empurrar para as redes já aos 53 minutos.
Sem tempo, o Serra ainda tentou com Joelson, mas Harrison fez a defesa e garantiu a vaga do time de Bento Ferreira na final da Copa Espírito Santo.
 
 

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