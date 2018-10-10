Gol nos acréscimos coloca o Vitória na decisão da Copa Espirito Santo

O Serra precisava vencer por pelo menos 1 a 0 para reverter a desvantagem e ir à final da Copa Espírito Santo. Com um gol de Rael no início do segundo tempo, o time serrano conseguia a classificação até os 53 minutos, mas um gol salvador de Nilo deu a vaga ao Vitória, que decidirá a competição contra o Atlético Itapemirim. Ao apito final, quem comemorou no Robertão foi o Alvianil na noite desta terça-feira (09).

Nilo, camisa 9 do Vitória, garantiu a vaga do Alvianil na decisão da Copa ES Crédito: Wagner Chaló/Vitória FC

O JOGO

Voltando a jogar a noite no Robertão, o Serra contou com a força da torcida serrana, que compareceu e bom número, para pressionar o Alvianil. A partida foi pegada desde os primeiros minutos, mas o zero não saiu do placar no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Serra partiu ainda mais para o abafa. A estratégia de pressionar deu certo logo aos sete minutos, quando Rael escorou de cabeça o belo cruzamento de Diego Alves e fez a festa no Robertão.

O gol fez a temperatura do jogo subir e o clima esquentou de vez. O Vitória, sem opção, lançou-se ao ataque, porém não conseguia vazar a meta de Wagner.

Quando a vaga já parecia ser do Serra, veio a ducha de água fria. No desespero, o Vitória lançou a bola na área já nos acréscimos e Walter ssaiu de soco, cortando parcialmente. Na sequência do lance, Rodrigo César escorou e a bola sobrou para Nilo empurrar para as redes já aos 53 minutos.

Sem tempo, o Serra ainda tentou com Joelson, mas Harrison fez a defesa e garantiu a vaga do time de Bento Ferreira na final da Copa Espírito Santo.



