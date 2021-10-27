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futebol

Gol no último minuto garante vitória história do Sassuolo sobre a Juventus

Equipe de Turim soma mais um resultado negativo e permanece na sétima colocação no Campeonato Italiano. Sassuolo, que marcou com Lópes aos 49, não perde há três rodadas...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 16:39

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 16:39
Crédito: Marco BERTORELLO / AFP
O Sassuolo venceu a Juventus no Allianz Stadium, nesta quarta-feira, com um gol heroico de López aos 49 minutos, pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. Foi a primeira vez na história que a equipe levou a melhor em Turim (ITA).Veja a tabela do Italiano
PRESSÃO NÃO DÁ RESULTADOA Juventus pressionou o adversário durante todo o primeiro tempo. Frattesi abriu o placar para o Sassuolo no primeiro tempo. Mckennie empatou para a Juve aos 31 do segundo tempo. O cenário mudou a partir do lance, e em um contra-ataque aos 49, López recebeu passe de Berardi para marcar o gol decisivo.E AGORA?Com o Resultado, a Juventus caiu para sétimo lugar, com 15, e pode ser ultrapassada ao longo da rodada. A equipe segue fora da zona de classificação para Liga dos Campeões ou Liga do Europa. Já o Sassuolo chegou a três jogos seguidos sem perder e subiu para a nona colocação, com 14 pontos.PRÓXIMOS JOGOSNo sábado, a Juventus visita o Hellas Verona, às 13h. Já no domingo, o Sassuolo recebe o Empoli, às 11h.

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