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Gol na decisão da Copa SC teve sabor ainda mais especial para Brener

Atleta que teve a felicidade de marcar um dos tentos na partida contra o Juventus dedicou tento a sua mãe
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LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2021 às 15:58

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 15:58

Campeão da Copa Santa Catarina, Brener marcou o segundo gol do Figueirense na partida decisiva da final contra o Juventus, no Orlando Scarpelli, na última segunda-feira (15). Após fazer um belo tento, o atleta aproveitou para homenagear sua mãe que, por coincidência do destino, fez aniversário no dia da partida.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém da chance de fazer uma dedicatória toda especial, o jogador de 21 anos também frisou que o gol podia ser também uma resposta ao torcedor no ano do centenário:
- Poder marcar esse gol foi uma sensação incrível, ainda mais por ter conquistado o título. Foi um dia muito especial para mim. Era o aniversário da minha mãe. Aproveito para dedicar esse gol a ela. Também ao torcedor do Figueirense. No centenário do clube, conseguimos fechar o ano com um título. Somente agradecer a todos e a Deus por esse momento incrível. O grupo todo está de parabéns.
Além do título de caráter estadual que não conquistava desde a temporada de 1996, o clube conseguiu o direito de disputar a Copa do Brasil do ano que vem ao lado de Avaí e Chapecoense como os times catarinenses na milionária competição.
Crédito: Meio-campistaéformadonabasedoAthletico-PR(PatrickFloriani/Figueirense

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