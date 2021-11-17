Gol na decisão da Copa SC teve sabor ainda mais especial para Brener

Campeão da Copa Santa Catarina, Brener marcou o segundo gol do Figueirense na partida decisiva da final contra o Juventus, no Orlando Scarpelli, na última segunda-feira (15). Após fazer um belo tento, o atleta aproveitou para homenagear sua mãe que, por coincidência do destino, fez aniversário no dia da partida.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém da chance de fazer uma dedicatória toda especial, o jogador de 21 anos também frisou que o gol podia ser também uma resposta ao torcedor no ano do centenário:

- Poder marcar esse gol foi uma sensação incrível, ainda mais por ter conquistado o título. Foi um dia muito especial para mim. Era o aniversário da minha mãe. Aproveito para dedicar esse gol a ela. Também ao torcedor do Figueirense. No centenário do clube, conseguimos fechar o ano com um título. Somente agradecer a todos e a Deus por esse momento incrível. O grupo todo está de parabéns.

Além do título de caráter estadual que não conquistava desde a temporada de 1996, o clube conseguiu o direito de disputar a Copa do Brasil do ano que vem ao lado de Avaí e Chapecoense como os times catarinenses na milionária competição.