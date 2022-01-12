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Gol, liderança e maturidade: zagueiro Guilherme Tavares brilha no São Caetano na Copinha

Grande destaque na primeira fase, o defensor foi o autor do gol do Azulão na derrota para o São Paulo, que acabou terminando como líder da chave da equipe na Copinha...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 20:05

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 20:05

Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, o São Caetano garantiu classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. O gol marcado pelo Azulão no revés foi do zagueiro Guilherme Tavares, grande destaque da equipe na primeira fase da competição.Capitão e titular da defesa do time do ABC, o jogador de 19 anos abriu o placar contra o Tricolor Paulista após bela cabeçada. O defensor vem chamando a atenção na equipe desde o Paulistão sub-20. Agora, na Copinha o atleta quer manter o alto nível e sonha com caminho vitorioso no torneio e carreira.
- Feliz em marcar um gol em uma competição tão importante. Sem dúvidas foi um dia especial. Claro que o mais importante seria sairmos com a vitória, mas graças a Deus conseguimos a classificação e todo o grupo está de parabéns por esse primeiro objetivo conquistado - disse o defensor.
O São Caetano terá pela frente o Londrina, na quinta-feira, às 11h. Quem vencer passa de fase e, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Guilherme vê equipe preparada para o principal desafio até aqui na Copinha.
- Estamos prontos e bem preparados. Será uma partida muito difícil, um jogo de 90 minutos que vale classificação. Então sabemos a importância de manter o foco e a concentração em cada segundo do jogo para sairmos com a vaga. Acreditamos no nosso grupo e vamos buscar a classificação - encerrou.
Crédito: GuilhermeTavaresfoiodestaquedoAzulãonaprimeirafasedaCopinha(Foto:RafaelAssunção/SãoCaetano

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