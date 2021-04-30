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futebol

Gol de Pablo contra o Rentistas foi o de 10.500 na história do São Paulo

Camisa nove marcou no primeiro tempo, fazendo o gol histórico do Tricolor...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 23:24

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 23:24
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo atingiu uma marca importante na vitória sobre o Rentistas, por 2 a 0, no Morumbi, pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores.
ATUAÇÕES: Daniel Alves e Pablo se destacam em vitória do São Paulo sobre o Rentistas
Com o primeiro gol da partida marcado por Pablo aos 37 minutos do primeiro tempo, o Tricolor alcançou a marca de 10.500 gols feitas na história do clube. Além do gol do camisa nove, Reinaldo ampliou o marcador na vitória sobre os uruguaios.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021! O ataque inclusive, é um dos pontos fortes do São Paulo na temporada. Só no Paulistão, a equipe de Crespo tem 25 gols marcados, disparado o melhor ataque da competição estadual. Já na Libertadores, foram cinco gols marcados em dois jogos disputados. O São Paulo espera melhorar ainda mais esses números no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Paulistão, no próximo domingo (2), ainda sem horário definido.

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