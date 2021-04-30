Gol de Pablo contra o Rentistas foi o de 10.500 na história do São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo atingiu uma marca importante na vitória sobre o Rentistas, por 2 a 0, no Morumbi, pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores.

ATUAÇÕES: Daniel Alves e Pablo se destacam em vitória do São Paulo sobre o Rentistas

Com o primeiro gol da partida marcado por Pablo aos 37 minutos do primeiro tempo, o Tricolor alcançou a marca de 10.500 gols feitas na história do clube. Além do gol do camisa nove, Reinaldo ampliou o marcador na vitória sobre os uruguaios.