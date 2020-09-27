Gol de Elkeson dá a vitória e melhor campanha ao Guangzhou Evergrande

O Guangzhou Evergrande confirmou, neste domingo (27/09), a classificação para as quartas de final da Superliga Chinesa, como melhor campanha do Grupo A. Com gol do atacante Elkeson, de cabeça, o atual campeão derrotou o Dalian Pro por 1 a 0 e agora aguarda a definição do Grupo B para conhecer o adversário da próxima fase.
- O primeiro objetivo foi alcançado, a classificação para a próxima fase como melhor do grupo. Isso é fruto de muito trabalho e concentração. Estamos desde o início na bolha da Superliga Chinesa, longe da nossa cidade, da nossa família. Mas conseguimos superar isso tudo e conquistamos o primeiro objetivo. Agora, vamos para a fase final, com a mesma dedicação. Fico muito feliz por ajudar o time a vencer, melhor ainda se for com gol, como hoje - disse Elkeson.O adversário do Guangzhou Evergrande nas quartas de final vai ser definido nesta segunda-feira (28/09), após a última rodada do Grupo B. O time do atacante Elkeson enfrentará o quarto lugar.