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Gol de Brenner é eleito mais bonito da rodada na Copa Sul-Americana

Segundo tento dele na derrota por 3 a 2 para o Lanús foi o selecionado; Tricolor recebe equipe nesta quarta, no Morumbi, no jogo da volta, e precisa da vitória para avançar...
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Publicado em 

02 nov 2020 às 15:01

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 15:01

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Brenner está vivendo uma ótima fase: são 14 gols nesta temporada. Muito bom para quem, antes, estava no banco de reservas e tentava cavar seu espaço no time titular do São Paulo. A coroação desse bom momento veio nesta segunda, com um de seus gols eleito como o mais bonito da rodada da Copa Sul-Americana.
- É o carisma do gol da semana! O golaço de Brenner, do São Paulo foi eleito o mais bonito da rodada de ida da Segunda Fase da Copa Sul Americana – escreveu o perfil oficial da competição no Twitter. O tento em questão foi o segundo marcado por ele na derrota por 3 a 2 diante do Lanús, na Argentina, em partida que aconteceu no estádio La Fortaleza. Na entrada da área, ele recebeu de Luciano, outro que vem marcando bastante com a camisa do Tricolor, e chutou firme de primeira para balançar as redes. O primeiro gol do São Paulo também havia sido marcado por ele na ocasião, novamente com assistência de seu companheiro de ataque.
Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o Lanús pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. A partida acontece nesta quarta, às 19h15, e o time de Fernando Diniz precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para avançar ou um triunfo por 2 a 1 - há regra do gol qualificado como critério de desempate.

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