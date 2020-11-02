Gol de Brenner é eleito mais bonito da rodada na Copa Sul-Americana

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Brenner está vivendo uma ótima fase: são 14 gols nesta temporada. Muito bom para quem, antes, estava no banco de reservas e tentava cavar seu espaço no time titular do São Paulo. A coroação desse bom momento veio nesta segunda, com um de seus gols eleito como o mais bonito da rodada da Copa Sul-Americana.

- É o carisma do gol da semana! O golaço de Brenner, do São Paulo foi eleito o mais bonito da rodada de ida da Segunda Fase da Copa Sul Americana – escreveu o perfil oficial da competição no Twitter. O tento em questão foi o segundo marcado por ele na derrota por 3 a 2 diante do Lanús, na Argentina, em partida que aconteceu no estádio La Fortaleza. Na entrada da área, ele recebeu de Luciano, outro que vem marcando bastante com a camisa do Tricolor, e chutou firme de primeira para balançar as redes. O primeiro gol do São Paulo também havia sido marcado por ele na ocasião, novamente com assistência de seu companheiro de ataque.