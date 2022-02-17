Gol de brasileiro, goleadas e bons jogos: confira os resultados da rodada da Conference League

A fase de playoffs para as oitavas de finais da Conference League começou com tudo nesta quinta-feira. Ao todo, foram oito jogos disputados, com direito a goleada e algumas surpresas. Confira a seguir os resultados dos jogos.

LEICESTER 4 X 1 RANDERSOs Foxes golearam os dinamarqueses em casa. O Randers chegou até a empatar o jogo no fim do primeiro tempo, mas a equipe inglesa marcou três vezes no segundo tempo para garantir o resultado. Os gols foram de Ndidi, Barnes, Daka e Dewsbury-Hall. Mistrati marcou para o Randers.

OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 X 1 QARABAGO time do Azerbaijão deu trabalho para o time de Jorge Sampaoli e teve gol brasileiro anotado no placar. Kady chegou a diminuir o marcador para 2 a 1, para o Qarabag, mas o Olympique de Marseille levou a melhor com dois de Milik no primeiro tempo e um de Payet, no final da segunda etapa.

FENERBAHÇE 2 X 3 SLAVIA PRAGAEm Istambul, o Slavia Praga conseguiu um grande resultado ao derrotar a equipe da casa em um jogo movimentado e cheio de gols. Traoré abriu o placar para os visitantes, Pelkas empatou para os turcos. Depois, em um período de dois minutos na segunda etapa, Donley e Lingr abriram 3 a 1 para os tchecos. O Fener descontou quase no fim com Kadiogulu.Veja os detalhes do empate entre Barcelona e Napoli pela Europa LeagueConfira os outros resultados da rodada da Conference League Sparta Praga (CZE) 0 x 1 Partizan (SER)Celtic (ESC) 1 x 3 Bodo/Glint (NOR)Mitjylland (DIN) 1 x 0 PAOK (GRE)Rapid Viena (AUT) 2 x 1 Vitesse (HOL)PSV (HOL) 1 x 0 Maccabi Tel-Aviv (ISR)