Gol contra e expulsões: Figueirense goleia Avaí e sobe na tabela do Catarinense

Neste sábado (26), o Figueirense venceu o clássico contra o Avaí, disputado no Orlando Scarpelli, pela oitava rodada do Campeonato Catarinense, pelo placar de 3 a 1. Os gols foram marcados por Oberdan, Jhon Cley e Gustavo Henrique para os mandantes e Muriqi fez para os visitantes.
Com o resultado, o Figueira subiu para a sexta colocação com 14 pontos conquistados e encara o Brusque no próximo sábado (5), às 16h30 (horário de Brasília). Enquanto isso, o Avaí amarga apenas o décimo lugar com nove e duela no mesmo dia e horário do seu rival, diante o Hercílio Luz.O primeiro tempo foi digno de um clássico. Logo aos 10 minutos, Gustavo recebeu bom passe na esquerda e tocou para Kauê. O atacante acionou Oberdan na entrada da área e mandou um lindo chute colocado, abrindo o placar para o Figueirense.
Aos 31', Em cobrança de falta de Andrew, Jhon Cley desviou e mandou para as redes, fazendo o segundo. Ainda deu tempo de Muriqui aproveitar escanteio e descontar para o Avaí.
MAIS BOLA NA REDE!Na segunda etapa, Muriqi teve boa oportunidade em cobrança de falta. A partida diminuiu no ritmo, sem grandes chances criadas. O Figueirense reclamou de pênalti em Gustavo Henrique, mas o árbitro mandou seguir. Mais tarde, após cobrança de falta na área, Douglas fez grande defesa após desvio.
Aos 21 minutos, Gustavo Henrique recebeu dentro da área pela esquerda, tocou na área e Bruno Cortez acabou cortando mal, fazendo gol contra.
Muriel teve duas oportunidades de marcar, na primeira, acabou acertando a trave. Logo depois, cobrou falta direta e acertou a rede pelo lado de fora. Clayton ainda deu números final para a partida, Luis Fernando e Arthur Chaves ainda foram expulsos.FICHA TÉCNICA DA PARTIDAFigueirense x Avaí
Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis-SCData/horário: 26/02/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Ramon Abatti AbelAuxiliares: Kleber Lúcio Gil e Thiaggo Americano LabesQuarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros MirandaQuinto Árbitro: Johnny Barros de OliveiraDelegado Especial: Cantucho João SetubalCartões amarelos: Zé Mario, Jhon Cley, Luís Gustavo, Oberdan, Muriel (Figueirense), Arthur Chaves, Matheus Ribeiro (Avaí)Cartões vermelhos: Arthur Chaves (Avaí), Luís Fernando (Figueirense)
GOLS: Oberdan (10'/1T) (1-0), Jhon Cley (31'/1T) (2-0), Muriqi (37'/1T) (2-1), Bruno Cortez (Contra) (21'/2T) (3-1), Clayton (46'/2T) (4-1)
Figueirense - Técnico: Júnior RochaRodolfo Castro; Muriel, Maurício, Luis Fernando e Zé Mário (Mário Henrique 26'/2T); Uesley Gaúcho (Patrick 26'/2T), Oberdan e Jhon Cley (Luís Gustavo 19'/2T); Kauê (Clayton 12'/2T), Andrew e Gustavo Henrique.
Avaí - Técnico: Eduardo BarrocaDouglas Friedrich; Matheus Ribeiro, Fagner Alemão, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Jean Cléber (Eduardo 30'/2T), Bruno Silva e Lourenço (Rômulo - intervalo); Muriqui, Morato (Gustavo Santos 15'/2T) e Copete (Jô 24'/2T).