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futebol

Gol contra define vitória do Operário-PR diante do Figueirense

Gol de Paulo Ricardo definiu a vitória do Fantasma diante do Figueira, em Santa Catarina...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 18:23

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 18:23

Crédito: Patrick Floriani
No Orlando Scarpelli, o Operário-PR derrotou o Figueirense por 1 a 0. Com o placar, o Fantasma chegou aos 26 pontos, na 11ª colocação. O Furacão é o 18º colocado, com 19 pontos.Na próxima rodada, o Figueirense visita o Vitória, no Barradão. Enquanto isso, o Operário-PR recebe o Náutico.
O jogo
O Figueirense começou o jogo em cima. Com apenas 7 minutos, Elyeser e Erison, arriscaram de fora da área e assustaram o goleiro Thiago Braga.
Melhor em campo, o Figueira também assustava na bola aérea. Em cobrança de escanteio de Dudu, Alecsandro desviou e a bola beliscou o poste.
Na etapa final, o Operário-PR se abriu um pouco mais e tentou pressionar o Figueira, que adotava uma postura mais defensiva. Apesar do volume, o Fantasma não criava uma chance de fato.
A primeira oportunidade só veio aos 25 minutos. Na troca de passes da intermediária, Thomas Bastos soltou a bomba e Rodolfo Castro caiu para encaixar e segurar o placar zerado.
A pressão do Fantasma parecia insuportável ao Figueira e ela deu resultado aos 35. Primeiro, Alex Silva chutou e Rodolfo com a ponta dos dedos desviou a bola para o travessão e linha de fundo. Na sequência, o Operário-PR cobrou escanteio, Paulo Ricardo tentou afastar e jogou para dentro do próprio gol.
Com a bola parada forte, o Operário-PR quase ampliou em nova cobrança de escanteio. Thomas Bastos levantou e Fabiano desviou. A bola ganhou altura e quase morreu no fundo da rede.

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