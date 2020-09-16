Gol, assistência e vitória: o jogo 100 de Alan Kardec pelo Chongqing

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Esta quarta-feira (16/09) ficará marcada na memória de Alan Kardec. A partida contra o Qingdao Hainiu marcou o centésimo jogo do atacante pelo Chongqing Dangdai, e o brasileiro comandou a vitória da equipe por 3 a 0 com gol e assistência. Foi o quarto jogo consecutivo em que Kardec balançou as redes, sendo o terceiro triunfo seguido de sua equipe, que agora entra de vez na briga por uma vaga na próxima fase da Superliga Chinesa. Com 15 pontos, o time ocupa a quinta posição do Grupo B, apenas um atrás do quarto colocado, a três rodadas do fim.

Após um primeiro tempo sem gols, o Chongqing definiu a partida rapidamente na segunda etapa. Aos 13 minutos, a estrela de Alan Kardec começou a brilhar. Após lançamento para a área, o atacante deu uma linda assistência de peito para o gol de Fernandinho. Oito minutos depois, foi a vez dele marcar, de pênalti, o segundo gol da equipe. Aos 25, Adrian fechou o placar.

Foi o 53º gol de Alan Kardec com a camisa do Chongqing Dangdai em 100 jogos. O maior artilheiro da história do clube tem 56. O atacante brasileiro falou sobre a marca centenária e o bom momento vivido por ele e sua equipe.