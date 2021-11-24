Gol a Gol Poker chega à decisão e premiará vencedor com patrocínio

O "Circuito Gol a Gol Poker 2021" chegou à reta final de uma temporada cheia de novidades e disputas emocionantes. Foram doze etapas em seis estados, passando por cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Goiânia. Os classificados em primeiro e segundo lugar de cada etapa garantiram vaga para esta grande decisão.

Os vencedores desta temporada serão conhecidos nos dias 27 e 28 de novembro, na Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), em Porto Alegre. Dentre as atrações da Final Brasileira, está a premiação do melhor goleiro amador do Circuito. O vencedor receberá um ano de patrocínio de produtos Poker para goleiros, válido para 2022. Os demais classificados também receberão prêmios. O segundo e terceiro colocados ganharão, respectivamente, um voucher no valor de R$ 700,00 e de R$ 400,00 em produtos da marca.A programação também prevê atividades com cunho social que a Poker planejou para o evento. Durante o ano, houve seletivas em seis escolas de Porto Alegre, que selecionaram doze atletas que disputarão o Gol a Gol Social com idade entre 12 e 15 anos e também receberão prêmios exclusivos da marca.

O Gol a Gol surgfiu em 2019 com o intuito de testar as habilidades dos goleiros. A competição é a famosa disputa de jogos conhecidos como “Gol a Gol”, comuns nas escolas e brincadeiras entre amigos que gostam do futebol. Os participantes, além de estarem competindo, demonstram suas habilidades e treinam chutes e defesas no gol. O Gol a Gol explora dois fundamentos: o “tiro de gol”, quando a bola é lançada de uma longa distância e a defesa desses chutes.Confira a programação da Final Brasileira do Circuito Gol a Gol Poker 2021

Sábado, 27/119h às 10h - Gol a Gol Social – Fase classificatória10h às 10h15 - intervalo10h15 às 12h00 - atividades paralelas12h às 12h30 - Abertura Gol a Gol Poker - Final Brasileira do Circuito 2021 12h30 - Início dos jogos Gol a Gol FINAL – Fase classificatória17h00 – Encerramento

Domingo, 28/118h às 9h - Gol a Gol Social – Fase eliminatória9h00 às 9h15 - intervalo9h15 - Início dos jogos Gol a Gol FINAL – Fase eliminatória11h45- Premiação Gol a Gol Social e Gol a Gol FINAL12h00 – Encerramento