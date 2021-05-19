Gol a Gol: com vendas esgotadas, evento terá duas etapas em maio

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O evento "Gol a Gol", realizado pela Poker, que conta com doze etapas e passará por seis estados em 2021, será disputado em duas cidades, ainda neste mês de maio. O sucesso do evento em 2020 motivou os participantes a esgotar as vagas para Camaquã-RS e Jaraguá do Sul-SC.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Na cidade gaúcha, a 1ª etapa acontece no próximo domingo, dia 23, às 8h. Já a 2ª etapa da competição será na cidade catarinense no dia 29, às 9h. A Poker divulgou o calendário das etapas.

Grandes centros como Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba também estão no calendário. A grande final será em Porto Alegre, no mês de novembro. Nesta edição, o circuito terá o sistema de ranking e todas as etapas gerarão uma pontuação para o participante, que será acumulativa.Os vencedores de cada etapa, primeiro, segundo e terceiro lugares, ganharão prêmios exclusivos da marca e parceiros. Já o ganhador da final nacional, será o mais novo atleta amador patrocinado da Poker durante o ano de 2022.

Há uma grande expectativa para a etapa de São Paulo, que acontece no dia 13 de junho. As vagas também já estão esgotadas e o evento promete emoções.

O calendário de eventos segue conforme datas abaixo: