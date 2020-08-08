futebol

Goiás x São Paulo: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

Em crise após ser eliminado do Campeonato Paulista, Tricolor visita o Goiás tentando se reafirmar e provavelmente com mudança no time. Ney Franco é o técnico rival...

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 13:27

LanceNet

Crédito: Richard Callis/Fotoarena/Lancepress!
O São Paulo, sexto colocado do Brasileirão de 2019 (o que rendeu uma vaga direta na Libertadores deste ano), inicia sua caminhada na edição 2020 da competição visitante o Goiás, que ficou em décimo na última temporada.
Será uma reestreia para o Goiás nesta temporada, já que o Campeonato Goiano não foi reiniciado e a última partida oficial da equipe foi em março. Em amistosos preparatórios para o Brasileirão, o time dirigido por Ney Franco venceu o Brasiliense por 5 a 1 e perdeu para o Cuiabá por 2 a 0. Destaque para o atacante Rafael Moura, titular da equipe.Já o São Paulo pode levar vantagem pelo ritmo de competição, já que o Paulistão foi retomado. No entanto, a equipe foi eliminada nas quartas de final para o Mirassol e entrou em crise, tanto que Fernando Diniz deverá trocar Alexandre Pato por Liziero na tentavia de reagir.
Veja todas as informações sobre o jogo:
Data/Horário: 9/8/2020, às 16hLocal: Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)Árbitro de vídeo: Paulo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)Onde acompanhar: TV Globo, Premiere e em tempo real no LANCE!
GOIÁS: Tadeu, Juan Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Sandro, Ratinho e Daniel Bessa; Keko, Victor Andrade e Rafael Moura. Técnico: Ney Franco.Desfalques: -
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.Desfalques: Walce e Rojas (machucados)

