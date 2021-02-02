Goiás x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Goiás e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira, 3 de fevereiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo será às 21h30, no Estádio da Serrinha, na capital goiana. Neste momento da competição, qualquer ponto perdido será um duro golpe nas pretensões de ambas as equipes. O Galo, terceiro colocado, com 60 pontos, segue sua luta à caça do líder Internacional, que tem cinco pontos de vantagem. Já o Esmeraldino, tenta ganhar fôlego para sair da zona de rebaixamento. O time goiano é o 18º, com 29 pontos, seis a menos do que o Fortaleza, primeiro time do Z4, que tem 35 tentos na tabela. O alvinegro segue sem Keno, lesionado no cotovelo esquerdo, mas terá Zaracho como opção para o meio de campo, após um mês parado devido a uma lesão muscular. Diego Tardelli foi relacionado novamente e fica à disposição de Sampaoli para o ataque.