Goiás vence o Crac outra vez e avança à semifinal do Campeonato Goiano

No estádio da Serrinha, em Goiânia, em partida válida pelo jogo de volta das Quartas de Final do Campeonato Goiano, o Goiás despachou com muita facilidade o Crac, inclusive, repetindo o placar de 3 a 0 do confronto de ida. O gol que abriu a vitória da classificação foi marcado pelo atacante Nicolas, no fim do primeiro tempo. O mesmo Nicolas voltou a marcar no início da etapa final, enquanto Vinicius sacramentou a vitória no fim da partida. Com a classificação, o Esmeraldino enfrenta o Iporá na semifinal do Campeonato Goiano.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogoGOIÁS CRIA OPORTUNIDADESMesmo com a grande vantagem aberta na primeira partida, o Goiás foi com tudo para cima do time do Crac desde o início do jogo e enfileirando várias oportunidades de gol. Mas Vinicius (duas vezes) e Diego desperdiçaram as chances mais claras.

CRAC TAMBÉM CRIOUMesmo inferior na partida, o Crac conseguiu, após a parada técnica criar duas boas oportunidades de gol, aos 35 e 38, mas o goleiro Tadeu, do time Esmeraldino, e a falta de pontaria do jogador Mauricio corroboraram para bola não entrar.

GOIÁS ABRE O MARCADORQuando tudo indicava que o primeiro tempo acabaria em empate, o Goiás foi lá e abriu o placar. Aos 46 minutos, Vinicius finalizou, o goleiro adversário defendeu, mas deu rebote. Ligado na jogada, Nicolas aproveitou e fez: 1 a 0.

SEGUNDO TEMPOAVASSALADOR, GOIÁS AMPLIA NO COMEÇO E MATA O JOGOO time Esmeraldino voltou voando do intervalo e logo de cara já marcou o segundo gol. Vinícíus tabelou com Fellipe Bastos e cruzou. Nicolas, de novo ele, aproveitou e marcou: 2 a 0 para o Goiás e Nicolas, com esse gol, assumiu a liderança da artilharia da competição estadual.

ESMERALDINO CONTINUA CRIANDO OPORTUNIDADESEnquanto o Crac estava completamente entregue na partida, o Goiás permanecia “faminto” em busca de mais gols e continuou enfileirando oportunidades de gols. Mas Auremir e Apodi não aproveitaram as chances criadas.