futebol

Goiás vence Goianésia pela segunda vez na semana pela Campeonato Goiano

Resultado foi conquistado debaixo de muita chuva no estádio da Serrinha...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 21:54

Jogando em casa, o Goiás venceu o Goianésia por 2 a 0 na tarde deste sábado (12). Os gols da partida válida pelo Campeonato Goiano de 2022 foram anotados por Apodi e Vinícius, ambos já no segundo tempo. Com o resultado, o Esmeraldino se manteve na liderança do seu grupo no estadual.
Agora, os dois times voltam a campo no meio de semana. Na quarta-feira (16), o Goianésia encara a Jataiense, em casa. Enquanto isso, na quinta-feira (17), o Goiás viaja para enfrentar o Morrinhos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPOUCAS CHANCESA primeira etapa na Serrinha foi de poucas chances. O Goiás, sem criatividade, se deu cara com um Goianésia fechado e disposto a explorar apenas os contra-ataques para chegar com algum perigo.
As melhores chances criadas aconteceram já no final da etapa, mas os goleiros agiram bem. Primeiro, Vilar, pelo Goianésia, e já nos acréscimos, Tadeu, pelo Goiás.
SUOU, MAS GANHOU​O segundo tempo das duas equipes também não foi muito inspirado. Com muita chuva em Goiânia, a qualidade técnica do jogo ficou abaixo da esperada e as defesas prevaleceram nos cortes.
Entretanto, quando o jogo já se encaminhava para o final, Apodi aproveitou cruzamento de Vinícius e, no alto, completou para o fundo do gol. O tento anotado elevou a moral da equipe que, pouco depois, fez o segundo, dessa vez com Vinícius, matando a partida e garantindo os três pontos.FICHA TÉCNICAGOIÁS X GOIANÉSIA​​​​​​Local: Serrinha, em Goiânia (GO)Data e hora: 12/02/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Rafael Diniz (DF)Assistentes: Christian Passos (GO) e Lucas Modesto (DF)​Cartões amarelos: Marcelo Xavier, Maycon, Nunes (Goianésia)Cartões vermelhos: -
GOLS: Apodi (33'/2°T) (1-0), Vinícius (36'/2°T) (2-0)
GOIÁS (Técnico: Glauber Ramos)​Tadeu; Maguinho (Apodi, aos 0'/2°T), Everson, Reynaldo (Albano, aos 44'/2°T) e Caetano; Caio Vinícius, Fellipe Bastos e Elvis; Vinícius, Diego e Nicolas.
GOIANÉSIA (Técnico: )​Vilar; Lucas (Edinho Guerreiro, aos 36'/1°T) (Kallyl, aos 52'/1°T), Dede, Marcelo X. e Rafael Franco (Léo Carvalho, aos 16'/2°T); Lucas Gabriel (Maycon, aos 0'/2°T), Anthony, Leomir Lucena e Dionatan; Nunes e Joãozinho.
