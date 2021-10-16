Goiás vence CSA e continua no G4 da Série B

Nesta sexta-feira (15), o Goiás voltou a vencer e conquistou três pontos importantes na luta para voltar à elite do Brasileirão. A equipe foi contundente e bateu o CSA, por 3 x 1 e se consolida no G4 da Série B.
Com o resultado, a equipe goiana subiu para a 3ª colocação, com 51 pontos e na próxima rodada encara o Londrina, na terça-feira (19), às 19h (horário de Brasília). Por outro lado, o CSA caiu para a 7º, com 45 e tenta se recuperar no sábado (23), no mesmo horário, contra o Operário.
O duelo começou agitado e o Goiás já tratou de abrir o placar aos seis minutos. Alef Manga fez ótima jogada individual e tocou para Luan Dias mandar para as redes. Logo depois, o CSA quase empatou em voleio de Iury Castilho, mas Tadeu salvou. O duelo foi ficando frio e poucas chances foram produzidas pelas equipes.
Mais tarde, na parte final da primeira etapa, Manga recebeu dentro da área e quase ampliou o marcador. Porém a missão de fazer o segundo gol esmeraldino saiu dos pés, ou melhor, da cabeça de David Duarte. Após cruzamento de Élvis e trapalhada da defesa alagoana, o zagueiro cabeceou forte e marcou.
Enredo parecido
O duelo também voltou do intervalo mais morno, porém o Goiás logo tratou de esquentar. Élvis fez ótimo lançamento, de trivela, para Hugo, que bateu bonito e fez o terceiro gol goiano. Em seguida, Alef Manga desperdiçou mais uma boa oportunidade, desta vez, de fora da área.
Mais tarde, Renato Cajá arriscou chute de fora de área, a bola desviou na defesa e sobrou limpa para Dellatorre diminuir para o CSA, mas parou por aí.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAGOIÁS 3 x 1 CSALocal: Estádio da Serrinha, Goiânia-GOData/horário: 15 de outubro de 2021, às 21h30 (horário de Brasília)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)Assistente 1: Michael Correia (RJ)Assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ)Árbitro de Vídeo (VAR): Carlos Eduardo Braga (RJ)Gols marcados: Luan Dias (6'/1T) (1-0), David Duarte (42'/2T) (2-0), Hugo (11'/2T) (3-0), Dellatorre (27'/2T) (3-1)Cartões amarelos: Fellipe Bastos, Caio, Apodi, Welliton (Goiás), Cristovam (CSA)
GOIÁS: Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo (Artur 25'/2T); Fellipe Bastos (Caio - Intervalo), Dieguinho, Luan Dias (Dadá Belmonte 30'/2T) e Elvis Iago Mendonça 37'/2T); Alef Manga e Nicolas (Welliton 25'/2T). Técnico: Marcelo Cabo.
CSA: Lucas Frigeri; Cristovam, Matheus Felipe, Fabrício e Ernandes Everton Silva 19'/2T); Geovane, Yuri (Clayton 19'/2T) e Didira (Renato Cajá 41'/1T), Gabriel (Giva Santos 37'/2T), Iury Castilho (Marcos Túlio 19'/2T) e Dellatorre. Técnico: Mozart.