Goiás vence CRB fora de casa e assume vice-liderança da Série B

O Goiás está cada vez mais na briga pelo título da Série B. O Esmeraldino venceu o CRB fora de casa, na noite deste sábado (11), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança da competição nacional. O gol foi marcado pelo meia Élvis.
A vitória fora de casa catapultou o Goiás do quarto para o segundo lugar da Série B. Agora com 42 pontos somados na competição nacional, a equipe de Marcelo Cabo está apenas três pontos do líder Coritiba.
A derrota dentro de casa atrapalhou os planos do CRB de subir na tabela da Série B. Estacionado nos 40 pontos que começou a 23ª rodada, a equipe de Allan Aal caiu para o quarto lugar e segue cinco pontos atrás do líder Coritiba.
Primeiro tempo:
O confronto entre as equipes dentro do G4 teve muita batalha no meio campo e aos 22 minutos o CRB quase abriu o placar. Após bom cruzamento de Jajá, Marthã subiu mais alto que a defesa e cabeceou no travessão do Goiás.
A resposta dos visitantes saiu aos 24 minutos e já foi o bastante para abrir o placar. Após cruzamento de Hugo pela esquerda, o lateral encontrou o meia Élvis no meio da área, que dominou e soltou uma bomba para fazer o primeiro gol da partida.
O Goiás chegou com perigo novamente aos 39 minutos. Fellipe Bastos pegou rebote de um chute de Élvis e finalizou colocado. O gol só não saiu graças a um desvio de Guilherme Romão que fez a bola sair por cima da meta do CRB.
Segundo tempo:
Aos 22 minutos o goleiro Tadeu operou um verdadeiro milagre para manter o Goiás na frente. Após sobra de um corte parcial da defesa visitante, Renan Bressan soltou uma bomba de fora da área e só não igualou o placar graças ao ótimo reflexo do goleiro esmeraldino.
Lutando pelo empate, o CRB chegou novamente aos 26 minutos. Após cobrança de escanteio, Nicolas Careca ganhou da defesa e cabeceou na primeira trave, mas a bola saiu muito perto do travessão do Goiás.
O CRB chegou novamente aos 43 minutos. Diego Torres cobrou uma falta lateral com muito veneno direto para o gol, mas Tadeu trabalhou novamente e evitou o empate dos donos da casa.
Na luta pelo empate a qualquer custo, o CRB chegou pela última vez no jogo aos 48 minutos. Após bom cruzamento, a bola chega com força e colocou Tadeu para trabalhar novamente.FICHA TÉCNICACRB X GOIÁS:
Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)Data e hora: 11/09/2021 - 21h (de Brasília)Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)Cartões amarelos: Frazan (CRB); Élvis (GOI)
GOLS: Élvis (24'/1°T) (0-1)
CRB (Técnico: Allan Aal)
ESCALAÇÃO: Diogo Silva; Reginaldo (Emerson Negueba, aos 44/2ºT), Frazan, Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Wesley (Renan Bressan, aos 18/2ºT) e Diego Torres; Pablo Dyego (Alisson Farias, aos 34/2ºT), Júnior Brandão (Nicolas Careca, aos 18/2ºT) e Jajá.
GOIÁS (Técnico: Marcelo Cabo)
ESCALAÇÃO: Tadeu; Dieguinho (Albano, aos 36/2ºT), David Duarte, Reynaldo e Hugo (Iago Mendonça, aos 26/2ºT); Rezende, Caio Vinícius, Fellipe Bastos (Matheus Salustiano, aos 17/2ºT) e Elvis (Ivan, aos 36/2ºT); Dadá Belmonte (Daniel Oliveira, aos 35/2ºT) e Nicolas.