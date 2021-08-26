Goiás vence Confiança, fora de casa, e assume vice-liderança da Série B

Nesta quinta-feira (26), o Goiás foi visitar o Confiança, pela 21ª rodada da Série B e conquistou os três pontos e segue firma na luta para voltar ao Brasileirão. Na primeira etapa, a equipe marcou com Nicolas, em falha do goleiro Michael. No segundo tempo, Apodi fez o segundo, de cabeça. Os donos da casa ainda diminuíram o placar com golaço de falta, batida por João Paulo.
Com a vitória, os goianos subiram para a vice-liderança da competição, com 38 pontos, um a menos que o líder Coritiba, que ainda joga na rodada. Agora, a equipe descansa e volta para campo apenas no dia 4 de setembro, quando recebe o Cruzeiro. Enquanto isso, os sergipanos amargam a vice-lanterna com 13 tentos. A equipe tentará se recuperar na próxima quarta-feira (1), diante o CRB. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDe tanto tentar, Nicolas abre o placar
A primeira chegada ao ataque na partida foi dos donos da casa, em cobrança de falta batida por Madison, com Tadeu espalmando. Na resposta, Nicolas recebeu na área, bateu de perna esquerda, travado pela defesa do Confiança. Logo depois, o Esmeraldino voltou ao campo ofensivo, desta vez, Dieguinho arriscou de fora da área e obrigou Michael a fazer a intervenção em dois tempos.
Mais tarde, o Azulino voltou a aparecer em um bom contra-ataque com Serginho, que recebeu na área, limpou a marcação, mas bateu na rede, pelo lado de fora. Em seguida, o Goiás apareceu em chute de longe de Alef Manga e em bela testada de Nicolas, que só não marcou pela boa defesa de Michael.
Serginho para os mandantes e Nicolas para os visitantes também tiveram boas chances de abrir o marcador. Até que de tanto tentar, o camisa 9 esmeraldino foi feliz. Albano foi lançado na esquerda, cruzou, Michael falhou e deixou nos pés do atacante Nicolas, que só empurrou para as redes.
Goiás melhor e Apodi marcaA segunda etapa começou menos movimentada do que a primeira, com uma boa oportunidade aparecendo somente aos 12 minutos, com Dieguinho arriscando belo chute de longe e acertando o travessão. Em seguida, o Goiás preparou um contragolpe rápido, Apoli e Manga triangularam, Albano recebeu e finalizou de voleio, para defesa de Michael.
Superior na segunda etapa, não demorou muito para o Esmeraldino conseguir o segundo gol. Alef Manga apareceu pelo lado e cruzou na medida para Apodi, que se infiltrou como elemento surpresa e testou para o fundo das redes. Logo depois, em lance semelhante, Rezende quase anotou o terceiro.
Confiança ganha respiro
Na reta final, o Confiança foi com tudo para o campo ofensivo, almejando diminuir o prejuízo e até conseguir o empate. Aos 37', o lateral-esquerdo João Paulo cobrou falta com maestria e diminuiu a vantagem do Goiás. Mas, ficou nisso. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACONFIANÇA 1 x 2 GOIÁSLocal: Estádio Batistão, Aracaju-SEData/horário: 26 de agosto de 2021, às 17h (horário de Brasília)Árbitro: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)Assistente 1: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)Assistente 2: Magno Arantes Lira (MG)Quarto árbitro: Michael Vinicius Santos Freitas (SE)Árbitro de vídeo (VAR): Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Gols marcados: Nicolas (42'/1T) (0-1), Apodi (20'/2T) (0-2), João Paulo (40'/2T (1-2)Cartões amarelos: Apodi, David Duarte (Goiás), Álvaro, Bocão (Confiança)CONFIANÇA: Michael; Marcelinho (Jonathan Bocão 39'/2T), Nirley, Bareiro e Lucas Sampaio (João Paulo - Intervalo); Madison, Serginho (Álvaro 30'/2T) e Jhemerson; Luidy (Gustavo Ramos 15'/2T), Willians Santana (Robinho - Intervalo) e Hernane. Neto Pajolla.
GOIÁS: Tadeu; Apodi (Dadá Belmonte 33'/2T), David Duarte, Reynaldo e Hugo; Rezende, Caio (Fellipe Bastos 15'/2T), Dieguinho e Albano (Luan Dias 33'/2T); Alef Manga e Nicolas (Daniel Oliveira 40'/2T). Técnico: Marcelo Cabo.