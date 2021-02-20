Goiás tem em seu técnico um importante ativo na luta contra o rebaixamento

Crédito: Técnico venceu quase metade das partidas que comandou o Verdão (Divulgação/Assessoria de Imprensa

A missão do Goiás em permanecer na Série A do Brasileirão para a temporada 2021 é complexa. Porém, ela se tornou possível após a chegada da dupla de comandantes no banco técnico da equipe composta por Augusto César e Glauber Ramos.>Quais resultados podem livrar da queda o Esmeraldino?Os números dão suporte a ascensão do Esmeraldino que, na primeira parte da competição, frequentou por um longo tempo não apenas a zona de rebaixamento como também a última colocação, aparentando estar fadado ao descenso. Desde que ambos assumiram o Verdão, são oito vitórias, três empates e sete derrotas, aproveitamento de 50%.

Inicialmente, a pontuação não aparenta tanto impacto. Porém, quando se observa os números, é possível constatar que eles foram melhores, por exemplo, do que Guto Ferreira no 12° colocado Ceará (42,5%) e até mesmo Cuca (48,1%), treinador do Santos, equipe que está na oitava posição.