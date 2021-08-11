Goiás sai na frente, mas empata com Remo

Mais um jogo da 17ª rodada do Brasileirão Série B movimentou a noite desta terça-feira, 10. Jogando na Serrinha, em Goiânia, o Goiás recebeu o Remo. Apesar de sofrer no primeiro tempo, o Esmeraldino se reinventou e saiu na frente. Contudo, no final do jogo, em pênalti, o Leão deixou tudo igual.
EM BUSCA DO GOL…
O árbitro mal havia apitado o início do jogo, e as duas equipes já colocaram grande pressão para sair na frente. Logo nos primeiros minutos, o Remo apareceu. Matheus Oliveira arriscou de fora da área. Contudo, acabou pecando na finalização e mandou pela linha de fundo. A resposta do Goiás veio na sequência, com Alef Manga, que foi lançado em profundidade por Élvis. O atacante invadiu a área do Leão e bateu de canhota. O goleiro Vinícius espalmou.
PRESSÃO DO LEÃO!
O Remo continuou a grande intensidade, conseguindo surpreender mais o seu adversário. Inclusive, foram os visitantes quem tiveram as melhores chances, mas pecaram muito na finalização. Aos 8, Victor Andrade limpou para a perna direita e mandou rente à trave do Esmeraldino.
EQUILÍBRIO…
Depois de bons sustos dos times, a partida ficou mais equilibrada. Apesar disso, o Remo ainda contava com maior posse de bola e sempre evitava os avanços dos adversários. Com isso, o Goiás só encontrou espaço aos 23, com Nicolas, que cabeceou pela linha de fundo.
QUASE!
A melhor chance do jogo aconteceu aos 28. Na jogada, o meia Erick Flores cabeceou, mas Iago Mendonça evitou. Na sequência, Victor Andrade recebeu um cruzamento rasteiro, batendo de primeira. Tadeu salvou. Sem outros lances, o jogo foi para o intervalo.
RECOMEÇO MUITO TRUNCADO
Na volta do intervalo, as equipes diminuíram a pressão, caindo a intensidade, principalmente do Remo, na segunda etapa. Assim, a jogada de maior perigo foi aos 5, pelo Goiás, quando Iago Mendonça tentou o lançamento para Diego na ponta direita do ataque. A zaga remista apareceu e conseguiu interceptar o lance.
VOLTANDO PARA O JOGO?
O Esmeraldino conseguiu chegar com perigo em duas jogadas. Aos 10, depois de cobrança de escanteio, David Duarte cabeceou. A zaga do Remo, porém, afastou. Na sequência, Bicolas pegou o rebote, mas não conseguiu finalizar com qualidade.
QUEM NÃO FAZ, LEVA!
Mesmo com um primeiro tempo mais apagado, o Goiás conseguiu crescer na segunda etapa e não demorou muito para abrir o placar da Serrinha. Aos 17, Alef Manga mandou para Nicolas, que driblou e venceu os adversários, acertando um belo chute e balançando as redes.
PRESSÃO E EM BUSCA DO SEGUNDO…O Goiás seguiu com tudo. Pouco tempo depois do primeiro gol, o time foi em busca de aumentar a vantagem. Assim, aos 30, Nicolas mandou para Alef Manga, que bateu de canhota e obrigou o goleiro Vinícius a fazer uma grande defesa. Na sequência foi a vez de David Duarte assustar. Após cobrança de escanteio, o zagueiro cabeceou com grande perigo.
TUDO IGUAL!
Ainda tentando encontrar uma maneira de segurar o Goiás, o Remo acabou tendo uma boa chance. Aos 37, Lucas Tocantins acabou sendo derrubado na área por Tadeu. O árbitro assinalou pênalti, que foi convertido por Renan Gorne. O Esmeraldino tentou responder com Bruno Mezenga. No entanto, o jogador estava impedido. No final do duelo, Dadá Belmonte levou vermelho por reclamação.
FICHA TÉCNICA Goiás 1 x 1 Remo
Local: Serrinha, em Goiânia (GO)Data e hora: 10/08/2021 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Paulo Cesar ZanovelliAssistentes: Celso Luiz da Silva e Frederico Soares VilarinhoCartões amarelos: David Duarte, Breno, Vinícius e Rafinha (Goiás); Felipe Gedoz (Remo)Cartões vermelhos: Dadá Belmonte (Goiás)Gols: Nicolas (aos 17’/2°T) (1-0) e Renan Gorne (aos 37’/2°T) (1-1)
GOIÁS (Técnico: Marcelo Cabo)Tadeu; Dieguinho, David Duarte, Iago Mendonça e Artur (Hugo, aos 0‘/2°T); Breno (Fellipe Bastos, aos 16‘/2°T), Caio e Elvis (Dadá Belmonte, aos 32’/2°T); Alef Manga (Bruno Mezenga, aos 41’/2°T), Nicolas e Vinícius (Luan Dias, aos 0‘/2°T).
REMO (Técnico: Felipe Conceição)Vinícius; Wellington Silva (Suélinton, aos 28’/2°T), Romércio, Rafael Jansen e Igor Fernandes; Anderson Uchoa, Lucas Siqueira (Arthur, aos 12‘/2°T), Felipe Gedoz, Matheus Oliveira (Lucas Tocantins, aos 19‘/2°T) e Erick Flores (Renan Gorne, aos 28’/2°T); Victor Andrade (Rafinha, aos 28’/2°T).